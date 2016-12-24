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Видеошок: британский гонщик разогнал кровать до 135 км в час (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7826/36_main.1482534402.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7826/36_tn.1482534402.jpg Авто Том Онслоу-Коул попал в Книгу рекордов Гиннесса

Видеошок: британский гонщик разогнал кровать до 135 км в час (видео)

Сегодня, 05:10

Том Онслоу-Коул попал в Книгу рекордов Гиннесса


Британский гонщик Том Онслоу-Коул попал в Книгу рекордов Гиннесса, разогнав кровать до 135 километров в час. Ролик заезда опубликован на YouTube-канале сервиса по бронированию гостиниц Hotels.com, при поддержке которого был осуществлен проект, – пишет "Мотор".

В основе "кровати" лежит доработанное шасси и силовая установка Ford Mustang GT. Заезд проходил на дрэговой прямой автодрома Emirates Motorplex, расположенного в городе Умм-аль-Кувейн (ОАЭ).

Предыдущий рекорд был установлен в Великобритании в 2008 году. Тогда кровать смогли разогнать до 111 километров в час.
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