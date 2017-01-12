Volkswagen лгал в суде, но признал вину по трем уголовным делам

Расходы компании в связи с "дизельгейтом" уже превышают 19 млрд долларов

Производитель автомобилей Volkswagen (VW) признал вину по трем уголовным обвинениям в США и заплатит властям США штрафы на сумму 4,3 млрд долларов для урегулирования "эмиссионного скандала", передает BBC.

Генпрокурор США Лоретта Линч заявила, что VW отрицал обвинения, а потом лгал, пытаясь скрыть свои действия.

Компания признала вину в "участии в сговоре с целью обмана" властей США и американских клиентов, а также в нарушении Акта о чистом воздухе при использовании ПО, занижавшем данные о вредных выбросах.

VW также согласился с обвинением о препятствовании правосудию за уничтожение документов, доказывающих махинации с тестами на вредные выбросы.

Кроме того, шестерым менеджерам компании были предъявлены обвинения за их причастность к подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании.

Матиас Мюллер, глава Volkswagen Group, заявил, что немецкая компании глубоко сожалеет о своих действиях. "Мы больше не та компания, какой были 16 лет назад", – заявил глава наблюдательного совета компании Ханс Дитер Печ VW.

Штрафы на сумму 4,3 млрд долларов означают, что в общей сложности расходы компании в связи со скандалом превысят 19,2 млрд долларов. До этого Volkswagen договорился о выплатах 15 млрд долларов для урегулирования конфликта с природоохранными властями и владельцами автомобилей в США.

Скандал разгорелся в сентябре 2015 года, когда американские власти обвинили Volkswagen в подтасовке данных о выхлопных газах, производимых дизельными автомобилями компании.

Как оказалось, бортовой компьютер был запрограммирован, чтобы определять, работает ли автомобиль в обычном режиме или же тестируется. Во втором случае машина переключалась на более "чистый" режим, чтобы соответствовать экологическим требованиям.

В прошлом году власти США обязали Volkswagen отозвать почти полмиллиона машин, выпущенных на американский рынок с 2009 по 2015 год. Кроме того, аналогичное расследование проводится и в нескольких других странах.

По данным самой компании, подделка результатов тестирования коснулась 11 млн машин с дизельными двигателями по всему миру.