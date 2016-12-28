ЗАЗ выпустил новую модель

Пока новинку оснащают только 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП

Запорожский автомобильный завод расширил модельный ряд ЗАЗ Vida, запустив в серийное производство новую версию – коммерческий фургон Cargo.

Отмечается, что впервые этот фургон был представлен еще три года назад на автошоу SIA-2013. Это самостоятельная разработка Запорожского автозавода.

Колесная база фургона ЗАЗ несколько больше, чем у седана и хетчбэка – 2750 мм. Грузоподъемность ЗАЗ Vida Cargo составляет 750 кг, а объем грузового отсека – 2,9 куб. м.

Пока новый ЗАЗ оснащают только 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 84 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. При желании его можно будет дополнить заводским газобалонным оборудованием.

В перспективе фургон ЗАЗ станет доступен со специальным прицепом, напоминающим по дизайну заднюю часть автомобиля.

Напомним, что ранее ЗАЗ представил концептуальную модель Slavuta Nova. Эта машина оснащена китайско-австрийским двигателем Acteco Евро 6, люком и электропакетом.