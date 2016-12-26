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ЗиЛ выпустил свою последнюю машину в истории http://www.segodnya.ua/img/article/7829/66_main.1482695792.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7829/66_tn.1482695792.jpg Авто Вместо завода построят современный жилой и офисный комплексы

ЗиЛ выпустил свою последнюю машину в истории

Сегодня, 04:45

Вместо завода построят современный жилой и офисный комплексы

ЗиЛ выпустил свой последний автомобиль в истории. Фото: news.drom.ru
ЗиЛ выпустил свой последний автомобиль в истории. Фото: news.drom.ru

Российский завод ЗиЛ выпустил свой последний грузовик – ЗиЛ-43276Т. Его приурочили к 100-летию существования московского завода, передает Drom.

Автомобиль капотный, оснащен турбодизелем ММЗ Д-245ю9Т стандарта Евро-5 и механической 5-ступенчатой коробкой передач. Машина не оснащена ни кузовом, ни цистерной. Дополнительное оборудование на нее установят на других предприятиях.

У машины сфотографировались некоторые работники предприятия. За последний год их штат сократили со 100 до 49 человек.

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ЗиЛ-43276Т собран из узлов и агрегатов ЗиЛ-4331, который запустили в производство в 1987 году. Отличается от него формой капота, двигателем и панелью приборов.

Грузовик собирали в прессово-сварочном цехе, а не на главном конвейере, который давно не работает. Отправили его не в музей, а продали в трамвайный парк Казани.

На машине нет ни памятного знака, ни таблички с информацией о последнем грузовике в истории предприятия.

Справка. Завод по производству грузовиков открыли в Москве в 1916 году. Тогда он назывался АМО и выпускал одни из первых в Российской империи машины. Это был 1,5-тонный грузовик, сделанный по образцу итальянского FIAT 15 Ter. В 1931 году советская власть переименовала предприятие в честь Сталина – ЗиС. На нем начали выпускать не только грузовики, но и легковые машины представительского класса. Через 25 лет предприятие назвали ЗиЛом – в честь одного из его директоров Ивана Лихачева. С 2000-х предприятие выпускало все меньше грузовиков, преимущественно обслуживало малосерийные лимузины ЗиЛ.

С 2014 года начали масштабную реконструкцию территории завода ЗиЛ, в результате которой полузаброшенную промзону превратят в современный благоустроенный жилой и офисный комплексы.
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