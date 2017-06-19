Airbus представил новую версию самого большого в мире пассажирского самолета
Новый самолет будет называться A380plus
фото airbus.com
фото airbus.com
фото airbus.com
Ведущий европейский авиастроительный концерн Airbus в воскресенье, 18 июня, представил обновленную версию крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера A380. Новый самолет будет называться A380plus, сообщает пресс-служба концерна.
Среди модернизаций – новый дизайн крыла, который, как утверждают в компании, должен на 4% уменьшить расход топлива. Авиакомпания также подчеркивает, что новый лайнер станет более экономичным и вместительным за счет оптимизированного пространства салона, что позволяет добавить больше пассажирских кресел.
Guess who's coming? #WeMakeItFly pic.twitter.com/3RKoXlbJc4— Airbus LIVE (@AirbusLIVE) 17 июня 2017 г.
По подсчетам Airbus, нововведения позволят снизить затраты авиакомпаний в расчете на пассажира на 13%.
В концерне рассчитывают, что обновленный авиалайнер поможет снизить на 13% себестоимость каждого пассажирского места по сравнению с A380. Он будет способен перевозить на 80 пассажиров больше или пролетать на 300 морских миль дальше, чем предыдущая версия самолета.
Ранее сообщалось, что Airbus разрабатывает истребитель нового поколения.
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