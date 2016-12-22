Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Акционеры ПриватБанка по требованию НБУ летом передали ему в собственность "Буковель" и самолеты – Гонтарева http://www.segodnya.ua/img/article/7822/25_main.1482435860.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/25_tn.1482435860.jpg Бизнес По ее словам, они на балансе, значит, теперь принадлежат государственному банку

Акционеры ПриватБанка по требованию НБУ летом передали ему в собственность "Буковель" и самолеты – Гонтарева

Вчера, 21:44

По ее словам, они на балансе, значит, теперь принадлежат государственному банку

Валерия Гонтарева, фото пресс-служба НБУ
Валерия Гонтарева, фото пресс-служба НБУ

ПриватБанк, выполняя требования Национального банка Украины по докапитализации, летом этого года стал собственником ряда активов своих акционеров, находящихся в залоге у НБУ, в частности, лыжного курорта "Буковель" или самолетов "Боинг", сообщила глава центробанка Валерия Гонтарева.

"Летом этого года многие из тех активов, которые у нас в залоге, мы заставили банк взять на баланс. Они на балансе, значит, они (теперь) принадлежат государственному банку", – сказала она в эфире радио "Вести" в четверг вечером.

Глава Нацбанка уточнила, что всего на баланс было поставлено только 31 млрд грн из кредитного портфеля объемом порядка 170 млрд грн.

В то же время Гонтарева затруднилась гарантировать, что эти активы принадлежали банку на момент перехода его под контроль государства.

"Выполнив наш нормативы, они тут же один из активов убрали. Это называется мошенничество. ...Я не могу вам сказать, что акционеры и менеджмент делали в последние несколько дней (перед вводом 19 декабря временной администрации – ред.), в очень известную пятницу (16 декабря, когда в Администрации президента прошла встреча с участием акционера Игоря Коломойского, что подтвердила Гонтарева – ред.). Страна узнает, я не хотела бы сейчас комментировать", – сказала глава Нацбанка.

Она пояснила, что когда летом 2014 года пришла в Нацбанк, то Приватбанку уже было выдано много кредитов рефинансирования. "За мою каденцию мы помогли ПриватБанку при оттоках ликвидности в 2014 – начале 2015 года (на сумму) порядка 9 млрд грн и там могу расписаться за каждый залог и личную гарантию г-на Коломойского", – сообщила Гонтарева.

По ее словам, затем Нацбанк активно работал с ПриватБанком, чтобы тот усилил залоги по всем остальным кредитам, которые выдавались ранее.

"Когда мы брали залоги, они не находились у банка, потому что у банка портфель состоял из пустышек, не имея никаких залогов и никаких реальных активов. Поэтому нам в залоги акционеры дали свой собственный бизнес: например, компанию "Бориваж", "Буковель", самолеты ("Боинги" и еще...)", – описала ситуацию на тот момент глава НБУ.

Она подчеркнула, что эти залоги хорошие, Нацбанк осуществил их независимую оценку и сверху попросил гарантию Коломойского. "У нас практически весь кредитный портфель покрыт его личными гарантиями по всем его активам – это когда он гарантирует, что если банк не погасит, то погасит лично он из всех своих сбережений", – добавил Гонтарева.

Группа "Приват", основными собственниками которой являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, имеет значительные интересы в нефтегазовом секторе. Аффилированные с ней компании контролируют около 42% крупнейшей нефтедобывающей компании страны ПАО "Укрнафта", три из пяти работающих нефтеперерабатывающих завода страны, крупные сети АЗС и Одесскую нефтегавань.

В сфере интересов группы также – ферросплавный бизнес, связь, недвижимость, медиа, энергетика, химия, агросектор, пищевая промышленность, туристический комплекс "Буковель".

Согласно финотчетности ПриватБанка, на его балансе к середине 2016 года находилось залоговое имущество на 31,824 млрд грн, которое было получено в счет урегулирования непогашенной задолженности по кредитам и авансам клиентам, а также встроенным производным инструментам. В том числе – горнолыжный курорт оценочной стоимостью 10,02 млрд грн, резервуарный парк – 8,528 млрд грн, завод крупногабаритных покрышек – 4,959 млрд грн, гостиничные комплексы – 4,12 млрд грн, спортивные комплексы – 1,517 млрд грн, другая недвижимость – 2,701 млрд грн.

Помимо того в июле-августе банк дополнительно взыскал залоговое имущество еще на 10,914 млрд грн. В том числе АЗС стоимостью 6,037 млрд грн, самолеты – 4,145 млрд грн, земельные участки – 477 млн грн, недвижимость – 255 млн грн.
недвижимость, банк, бизнес, нбу, Нацбанк, Буковель, самолеты, Приватбанк, имущество, компании, гонтарева, портфель, баланс, залоги, администрации, акционеры, момент
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость "Акционеры ПриватБанка по требованию НБУ летом передали ему в собственность "Буковель" и самолеты – Гонтарева". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Валерия Гонтарева, фото 24tv.ua

Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн - Гонтарева

Вчера, 20:30

18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк.

Политика

Порошенко и Меркель поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua

Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы

Вчера, 17:51

Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран

Экономика

Фото: AFP

"Деньги никто не выводил - просто кредиты не возвращались", - экономист о позиции экс-менеджеров ПриватБанка

Вчера, 16:33

Эксперт отметил нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств и  ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам

Экономика

Фото: А. Пархоменко

"Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" - экономист о позиции экс-руководства "Привата"

Вчера, 15:49

"Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7" - шутит Сергей Фурса

Экономика

Фото: AFP

"Следующие дни будут критическими", - в НБУ оценили заявление Дубилета по "Привату"

Вчера, 15:11

Никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было, судя по позиции бывшего руководства банка, считает Тимофей Милованов

Экономика

ПриватБанк готов сотрудничать с компаниями группы "Приват". Фото: AFP

ПриватБанк готов давать кредиты компаниям Коломойского

Вчера, 14:42

Новый председатель правления банка Шлапак надеется, что сотрудничество будет корректным

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.