AliExpress ужесточил правила доставки в Украину
Все посылки теперь обязаны иметь трек-номер
Китайская онлайн-площадка AliExpress изменила политику доставки товаров в Украину, Беларусь и Россию.
С 7 февраля 2017 года 0:00 часов по Тихоокеанскому времени все онлайн-заказы для российских покупателей стоимостью от двух долларов и выше должны идти обязательно с отслеживаемым трек-номером.
Таким образом, для Украины и Беларуси эконом-доставка отключается для всех заказов вне зависимости от их стоимости. Для России эконом-доставка будет доступной для дешевых и легких заказов.
Поводом для внесения изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.
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