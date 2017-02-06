AliExpress ужесточил правила доставки в Украину

Китайская онлайн-площадка AliExpress изменила политику доставки товаров в Украину, Беларусь и Россию.

С 7 февраля 2017 года 0:00 часов по Тихоокеанскому времени все онлайн-заказы для российских покупателей стоимостью от двух долларов и выше должны идти обязательно с отслеживаемым трек-номером.

Таким образом, для Украины и Беларуси эконом-доставка отключается для всех заказов вне зависимости от их стоимости. Для России эконом-доставка будет доступной для дешевых и легких заказов.

Поводом для внесения изменений стали инциденты, связанные с утерей или кражей посылок. Кроме того, ряд недобросовестных покупателей пользуются тем, что некоторые заказанные ими товары невозможно отследить, и требуют вернуть им деньги, даже если посылка доставлена.