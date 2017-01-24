Аналитики подсчитали, сколько украинцы тратят на лечение домашних животных

На одну украинскую семью из четырех человек в среднем приходится по одному домашнему животному. Таким образом, в Украине насчитывается 10 млн домашних питомцев. Об этом пишет UBR, ссылаясь на данные аналитиков Pro-Consulting.

При этом средние расходы на ветеринарные услуги на одного животного составляют порядка 2 тыс. грн, а объем рынка ветеринарных клиник в Украине достиг 20 млрд грн, подсчитали аналитики.

Ниша ветеринарных услуг в Украине является достаточно перспективной для создания собственного бизнеса, отмечают эксперты. По их словам, открывать новую ветеринарную клинику целесообразно в спальном районе города, где арендовать помещение дешевле, чем в центральных районах.

С точки зрения доходности, самым прибыльным видом ветеринарных услуг является предоставления хирургической помощи четвероногим пациентам, на втором месте – диагностика, на третьем – УЗИ.

Рентабельность работы ветеринарных клиник может достигать 25-30%: каждый вложенный доллар принесет 0,25-0,3 доллара прибыли.