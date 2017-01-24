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Аналитики подсчитали, сколько украинцы тратят на лечение домашних животных http://www.segodnya.ua/img/article/7909/40_main.1485181616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/40_tn.1485181616.jpg Бизнес Открывать ветеринарные в клиники в Украине становится выгодно, считают эксперты

Аналитики подсчитали, сколько украинцы тратят на лечение домашних животных

Сегодня, 08:16

Открывать ветеринарные в клиники в Украине становится выгодно, считают эксперты

Ветеринарам выгоднее работать в спальных районах. Фото: Pixabay
Ветеринарам выгоднее работать в спальных районах. Фото: Pixabay

На одну украинскую семью из четырех человек в среднем приходится по одному домашнему животному. Таким образом, в Украине насчитывается 10 млн домашних питомцев.  Об этом пишет UBR, ссылаясь на данные аналитиков Pro-Consulting.

При этом средние расходы на ветеринарные услуги на одного животного составляют порядка 2 тыс. грн, а объем рынка ветеринарных клиник в Украине достиг 20 млрд грн, подсчитали аналитики.

Ниша ветеринарных услуг в Украине является достаточно перспективной для создания собственного бизнеса, отмечают эксперты. По их словам, открывать новую ветеринарную клинику целесообразно в спальном районе города, где арендовать помещение дешевле, чем в центральных районах.

С точки зрения доходности, самым прибыльным видом ветеринарных услуг является предоставления хирургической помощи четвероногим пациентам, на втором месте – диагностика, на третьем – УЗИ.

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Рентабельность работы ветеринарных клиник может достигать 25-30%: каждый вложенный доллар принесет 0,25-0,3 доллара прибыли.
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