Банки Украины понесли рекордные убытки – НБУ

Сегодня, 11:41

На результаты банковского сектора повлияла национализация ПриватБанка

Банковский сектор Украины показал серьезные убытки. Фото: Pixabay
Банковский сектор Украины показал серьезные убытки. Фото: Pixabay

За 2016 год банковская система Украины получила убытков на 159 млрд грн, что является историческим рекордом. Об этом заявил иректор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук.

"Банковский сектор показал рекордно высокий убыток в 2016 году – 159 млрд грн". – отметил Ваврищук и пояснил, что такой убыток сектора связан с резервированием кредитного портфеля ПриватБанка.

В Нацбанке отмечают, что в 2017 году тенденция должна измениться и банки Украины выйдут на прибыль.

Напомним, ранее эксперты сообщали, что национализация ПриватБанка повлияла также на размер государственного долга Украины.
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"Сегодня"

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