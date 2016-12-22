Бизнес под копирку: как выбрать и купить работоспособную и хорошо отлаженную франшизу

Придумать действительно перспективную предпринимательскую идею — непросто. А выстроить на ней устойчиво работающий прибыльный бизнес — и того сложнее! У подавляющего большинства предпринимателей, пытающихся это сделать самостоятельно, все часто заканчивается не слишком весело. Но можно купить работоспособную и хорошо отлаженную модель — магазина, ресторана, кафе и т.п. — и быстро получить свою "машинку для деланья денег". Это и есть франчайзинг. Право вести бизнес по чьим-то технологиям и под чьей-то маркой называется франшизой. Ее владелец — тот, кто выстроил успешно работающий бизнес и сейчас "тиражирует" его, — это франчайзер. Франчайзер снабжает франчайзи (то есть покупателя франшизы) всей необходимой документацией, проводит обучение самого франчайзи и его работников, оказывает консультативную помощь. Часто франчайзеры помогают также с оформлением помещения в фирменном стиле, решением каких-то организационных вопросов, поставляют необходимое оборудование и т.д. Своими знаниями о том, как правильно выбрать франшизу, с нами поделились основатель сети сэндвич-баров Fresh Line Вадим Бортник, исполнительный директор компании "Франч" Роман Кирилович, владелец и директор сети быстрого питания "Крила" Алексей Попов и основатель сети центров ментальной арифметики Smartum Владимир Федяй.

БУМ НА РЫНКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В прошлом году франчайзинг в Украине без лишних торжеств отметил свое 20-летие. Все это время он в нашей стране развивался — если и не всегда семимильными шагами, то все равно довольно активно. "Если мы когда-то раньше думали, что это тогда на рынке франчайзинга был бум, то сейчас понимаем: то была репетиция. А настоящий бум, вот он — сейчас, — говорит Роман Кирилович. — В последние полтора-два года появляется самое невероятное количество и разнообразие франшиз. И это не просто классические кофейни, магазины или какие-то давно знакомые услуги. Сами виды бизнеса тоже могут быть довольно необычны". Из свежего — аппараты, по форме напоминающие большой кофейный автомат, которые устанавливаются в людных местах (торговых центрах и т. п.). Они по вашему желанию могут изготовить вам на одном из трех 3D-принтеров из специального пластика любое заданное вами изделие вплоть до вашей собственной маленькой статуи. Цена такой "фабрики в ящике", по действующей до конца года акции, — $9999 долларов (потом будет 12 тыс., тоже без $1). Срок окупаемости обещают от 5 до 8 месяцев.

ДЕШЕВЕЕТ. Еще одна тенденция последнего времени, отмеченная Романом Кириловичем, — франшизы становятся доступнее по цене. "Многие рестораны, кафе, магазины придумывают более демократичные форматы, чтобы франшизы продолжали покупать", — говорит Кирилович. Новые проекты тоже ориентированы на не очень богатого инвестора. Например, даже если вы готовы вложить не более $5 тыс., к вашим услугам десятки разнообразных предложений: обучающие центры, туристические агентства и агентства по трудоустройству, кофейни и сендвич-бары, парфюмерные "наливайки", точки по продаже бижутерии, ломбарды и т. д. Конечно, к большинству из перечисленного можно смело добавлять приставку "мини". Можно найти варианты даже в пределах $1 тыс.

Но чем больше у вас финансов, тем шире открывающийся спектр возможностей. С капиталом от $20—30 тыс. вы можете присматриваться к сетям ресторанов быстрого питания, полноценным барам и пивным, бутикам, супермаркетам и т. п.

Франшизы. Доступней по цене и демократичней по формату.

НЕ БРАТЬ СЫРОЕ: СУДИМ ОПЫТ И "ТИРАЖНОСТЬ"

"Бум на рынке имеет и оборотную сторону: появляется много некачественных франшиз, — предупреждает Роман Кирилович. — Иногда в качестве франшизы предлагаются сырые проекты. Допустим, бизнесмен сам еще не проработал даже год в своей кофейне, неопытен, но уже предлагает ее формат другим людям".

ПРЕИМУЩЕСТВА. Все основные плюсы от приобретения франшизы — именно наработанный опыт практической работы, так сказать "набитые шишки". И стоят они дорогого — учитывая, что подавляющее большинство бизнесов, построенных на новых идеях, оказываются нежизнеспособными. Франчайзеры берут с нас деньги за отшлифованную временем схему ведения бизнеса. Как правило, франчайзер получает пакет документации — со схемами, методиками, стандартами, он и/или его сотрудники проходят специальное обучение, им оказывается консультативная поддержка. Дополнительную ценность вносит и известность марки, под которой мы собираемся работать.

ВРЕМЯ. "Посмотрите, как давно работает франчайзер, и сколько у него собственных объектов, — советует Вадим Бортник. — Лично я бы не покупал франшизу, которой меньше 3 лет, потому что, скорее всего, она будет сырой". Впрочем, эту рекомендацию (как и любую другую) не стоит рассматривать как жесткую догму: иногда появляются интересные и динамично развивающиеся проекты, которые за год-два способны "размножиться" в десятках (или даже сотнях) успешно работающих объектов.

КОЛИЧЕСТВО. "Тираж" франшизы может говорить о ней даже больше, чем время существования. "Шестью заведениями можно управлять в ручном режиме. Как только открывается седьмое, одно из предыдущих "проваливается". Поэтому после 7-го заведения человек либо не справляется, либо строит систему, — объясняет Вадим Бортник. — Соответственно, у него система будет построена начиная где-то от 10 заведений. Если у него 10 заведений существуют более года — это уже о чем-то говорит". Конечно, еще надежнее приобретать франшизу, которая воплощена уже в сотнях объектов. Это значит, что за ней стоит система, которая отшлифована на множестве реальных ситуаций. "Несмотря на весь мой скептицизм, я все равно уверен, что франчайзинг на сегодняшний день — это лучшая модель для старта бизнеса, особенно первого, или в той сфере, которой человек никогда не занимался, — говорит Вадим Бортник. — В любом случае франшиза помогает не совершить большее число ошибок и показать лучшие результаты".

КАК ИСКАТЬ — ШАГ ЗА ШАГОМ

Роман Кирилович предлагает следующий алгоритм правильного поиска франшизы. "Мы рекомендуем всегда выбирать франшизу, которая вам внутренне нравится. — Нравится с детьми заниматься — выбирайте центр детского развития. Нравится кофе — тогда ваш выбор кофейня. Сейчас конкуренция большая, вы не станете на этом мультимиллионером. Но если это будет приносить вам удовольствие, значит, вы будете в этом сильны"

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Впрочем, не все согласны с таким подходом. "Я не рекомендую создавать бизнес для души,

— говорит Алексей Попов. — Бизнес — это то, что приносит прибыль, а не нравится. Он должен измеряться по эффективности и доходности. Например, у тебя столько-то тысяч гривен. Если положишь на банковский депозит — получишь 17% годовых. Если вложишь в такую-то франшизу — получишь 110%. Выбор очевиден — в банк же мы вкладываем не из нежных к нему чувств".

Также рассчитывайте свои финансовые возможности. "У вас есть какой-то лимит денег. Поэтому внутри выбранной сферы ищете то, что подходит вам и по кошельку, и учитывайте, что денег вам надо с запасом, — рассказывает Роман Кирилович. — Мы не рекомендуем покупать франшизу на заемные деньги".

Поиск вариантов по уже определенным критериям (сфера деятельности и сумма инвестиций) можно начать со специализированных сайтов (franch.biz, franchisegroup.com.ua, franchise.ua и т.д.). Выберите себе 10—15 интересных вариантов — и начинайте анализ.

Если это будет приносить вам удовольствие, вы будете в этом сильны.

ОТБОР И ИЗУЧЕНИЕ. Теперь нужно пообщаться с представителями каждого из счастливчиков, попавших в ваш список. Лучше всего — лично, а если так не получается, то хотя бы по телефону. Очень важно получить общее впечатление: понимает ли он, что продает; насколько уверен в успешности своей модели; не скрывает ли чего-то и т.д. Обязательно получите от него контакты людей, уже работающих по его франшизе. Если он почему-то их не дает, это очень нехороший сигнал.

Проанализируйте проведенные разговоры и составьте шорт-лист "финалистов". Для более полного анализа рекомендуем записывать ваши разговоры с франчайзи на диктофон. Прослушав записи, вы можете обнаружить какие-то нюансы, на которые сначала не обратили внимание.

В ПОЛЕ. На последнем этапе вы направляетесь на конкретную точку. "Посчитайте, действительно ли удается продавать 200 чашек кофе в день или всего 50, — советует Кирилович. — Задайте этот вопрос продавцу франшизы. Будьте любопытны". И если все совпадает и все вас устраивает — принимайте решение.

Для гарантии можете еще обратиться за помощью к профессиональным консультантам в этой сфере — услуга проверки франшизы стоит 2 тыс. грн. Кроме того, можете воспользоваться рейтингом франшиз (в конце года как раз будет проходить "Франшиза года-2016"). Если не очень торопитесь, можете дождаться выставку "Франчайзинг-2017": она будет проходить в Киеве в феврале.

НЕЛЕГКИЙ ВЫБОР

Мало, чтобы франшиза нравилась нам. Надо еще, чтобы мы соответствовали требованиям франчайзера. "Чем серьезнее и перспективнее компания, тем строже она подходит к отбору своих франчайзи. Поэтому не удивляйтесь, если вас попросят заполнить обширную анкету, описать своих партнеров, изложить свое видение того, как вы собираетесь вести и развивать бизнес, и даже назвать трех человек, готовых за вас поручиться", — говорит Вадим Бортник.

КРИТЕРИИ. Часто важнейшим при отборе франчайзи является то, насколько у потенциальных партнеров "совпадают картинки". "Задача франчайзи — быть хорошим менеджером, знать и понимать специфику бизнеса, который, например, направлен на образовательные услуги для детей, ну и, конечно, быть активным, — считает Владимир Федяй. — Прежде всего, это должен быть небезразличный человек. Разделяешь миссию компании — дать как можно большему количеству детей стать образованными и интеллектуально развитыми, — значит, есть хорошая база для успешной работы".

Не все просто. Надо соответствовать требованиям франчайзера.

ЗАНИМАТЬСЯ БИЗНЕСОМ, НЕ УХОДЯ С РАБОТЫ

Многие люди подумывают о том, чтобы начать собственный бизнес. Но ведь страшно сжигать за собой мосты, уходя со стабильной и неплохо оплачиваемой работы. Оказывается, франчайзинг предоставляет решение в стиле "и речку перейти, и ног не замочить".

"Сейчас появляется много франшиз, позволяющих иметь дополнительный заработок, — рассказывает Роман Кирилович. — Если раньше вы, как правило, открывали магазин или кофейню и сами работали там, или это был ваш семейный бизнес, то сейчас вы можете открыть бизнес, который не требует 100% вашего времени, и продолжать работать наемным сотрудником". Выбор подобных франшиз — огромен.

МЕЛКОЕ. Самым естественным для такого "совместительства" является вендинг (продажа товаров или услуг через торговые автоматы). Конечно, время от времени автомат требует обслуживания, и из него нужно забирать деньги, но в основном он функционирует в автономном режиме, принося вам доход. "Далее — небольшие точки по продаже чего-нибудь, где на смене работает один человек", — продолжает Роман Кирилович. Понятно, что полностью отрешиться от забот бизнеса не удастся — наемный работник в любом случае требует контроля.

ПОКРУПНЕЕ. Можно совмещать с основной работой и ведение бизнеса посерьезней. Например, сэндвич-бар, в котором на смене работает коллектив из нескольких человек. "Надо, чтобы у человека было определенное время, 1—2 дня в неделю, которые он может системно уделять этому бизнесу, — говорит Вадим Бортник. — Точнее достаточно даже 6—8 часов, поскольку самой торговой точкой занимается управляющий". Понятно, что для этого нужно суметь нанять (предложив достойные условия) толкового управляющего. Но это та проблема, которую надо учиться решать каждому, кто хочет иметь именно бизнес.

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ. Правда, далеко не каждый франчайзер согласен с возможностью такого совмещения. "По моему мнению, быть владельцем бизнеса и одновременно работать по найму — невозможно. Прежде всего, исходя из разных задач, которые ставит перед собой собственник и наемный сотрудник, — считает Владимир Федяй. — Да, франчайзи нанимает людей для выполнения операционной деятельности. Но именно на первом этапе необходимо полностью отдаться созданию проекта. А подготовительный этап требует серьезного участия франчайзи. Если не заниматься бизнесом, то бизнеса не будет".