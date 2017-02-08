Бизнес в Украине массово жалуется на чиновников

Украинские предприниматели страдают от произвола местных властей. По данным Совета бизнес-омбудсмена, количество жалоб украинского бизнеса на органы местного самоуправления за последний квартал 2016 года, по сравнению с предыдущим, выросло более, чем на 40%. Помимо прочего, предприниматели недовольны и низкой квалификацией региональных чиновников, пишет UBR.

Большинство заявлений украинских предпринимателей были связаны с предоставлением административных услуг, управлением местным имуществом, правопреемственностью функций, переданных центральными органами власти местным, а также с земельными вопросами.

Чаще всего украинский бизнес был недоволен действиями налоговых органов (почти половина всех обращений), силовых структур — 19%, законодательными инициативами, а также действиями госрегуляторных служб — по 8%.

Как уточнил бизнес-омбудсмен Украины Альгирдас Шемета, местные власти все чаще грешат нарушениями из-за передачи им больших полномочий. Кроме того, есть проблемы в законодательстве относительно создания новых объединенных территориальных общин, что свидетельствует об определенных рисках для реформы.

По словам исполнительного директора Европейской бизнес-ассоциации Анны Деревянко, проблемы во взаимоотношениях с государственной машиной практически у всех одинаковые — и у малого, и у среднего, и у крупного бизнеса. Предприниматели по-прежнему недовольны сервисом низкого качества, коррупцией, чрезмерной зарегулированностью и бюрократизацией. Разница только в масштабах финансовых и временных потерь, которые испытывают представители малого, среднего и крупного бизнеса.

"У больших предприятий, в отличии от мелкого бизнеса, есть больший юридический ресурс для урегулирования тех или иных вопросов. Но и потери они несут большие от неправомерных действий госорганов. У них больше проблем с капиталом и персоналом", — отметила Деревянко.

Платят штрафы мошенникам

Очень часто бизнес сталкивается и с проверяющими органами. И нередко предприниматели до конца не понимают, для чего именно к ним пришли. Есть случаи, когда тот или иной госорган проверяют на предмет коррупционных действий и "под раздачу" также попадают, к примеру, компании, осуществляющие им поставки того или иного оборудования или товара.

Обходят проверяющие органы и мораторий на проверки бизнеса, изыскивая пути проникнуть на предприятия, отмечают эксперты. "Ничего не мешает завести уголовное дело по отмыванию денег, пособничество терроризму или просто заявить, что на предприятии заложена бомба, и получить доступ к любому помещению в обход запрету. А при необходимости и вовсе заморозить деятельность того или иного бизнеса на время разбирательства", — рассказал глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Киева Руслан Соболь.

Участились и проверки Госкомиссии по трудовым отношениям, которая не подпадает под действие моратория. Зачастую этим пользуются и мошенники. Под видом сотрудников Гоструда, они наведываются на предприятие и получают от предпринимателей по 10 – 15 тыс. грн "штрафов" за те или иные нарушения.

Больше всего сейчас от проверок страдают продавцы алкоголя и табака. Несмотря на то, что Высший хозяйственный суд отменил постановление Киевсовета о запрете продажи алкоголя в МАФах, ларьки по-прежнему благополучно сносят или увозят на штрафплощадки, откуда забрать их предприниматели не могут ни под каким предлогом. "Меньше всего сейчас страдают продавцы лотерей, детских товаров, продуктовые магазины, но и те стали бояться", — говорит Соболь.

Объединяются и устраивают демонстрации

Последние года два предпринимателям не удается получить разрешения и на установку киосков. В лучшем случае, они продляют аренду уже существующим МАФам. Есть сложности также и с закрытием ФОПов (ФЛП, физлица-предприниматели).

"Сейчас закрыть ФОП, которому больше пяти лет почти невозможно. В налоговой требуют документы и справки, которых у многих уже давно нет. Я уже молчу об очередях в госучреждениях. И в подавляющем большинстве случаев достучаться до чиновников не получается", — добавляет Русан Соболь.

С другой стороны, говорит Деревянко, предприниматели стали более сознательными и осведомленными о своих правах. Они начали активнее объединятся и более рьяно отстаивать свои интересы.

"Да, есть те, кто выбирает путь пикетов, перекрывание дорог и пр. Но стало намного больше тех, кто не хочет платить взятки и добивается справедливости в судах. Но есть некоторые вопросы, которые, например, без законодательных изменений решить просто не получится", — отметила Деревянко.