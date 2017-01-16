Бизнес в Украине впадает в пессимизм

Индекс деловых ожиданий (ИДО) предприятий в Украине уменьшился с 109,2% до 108,7%.

Национальный банк Украины (НБУ) ежеквартально проводит исследование "Деловые ожидания предприятий". Опросы в рамках последнего из них – за IV квартал – проводились с 8 ноября по 8 декабря, но результаты опубликованы только на днях.

В целом в течение ближайших 12 месяцев ожидаются:

рост объемов производства товаров и услуг: баланс ожиданий повысился до 11,1% (в III кв. было 5,4%);

увеличение темпов роста потребительских цен – до16,2% (в III кв. ожидалось 13,8%);

усиление девальвационных процессов – среднее значение обменного курса гривни к доллару –29,16 (в III кв.- 28,03);

снижение деловой активности: ИДО уменьшился до 108,7% (было 109,2%);

рост потребности в заемных средствах, предприятия планируют брать банковские кредиты преимущественно в гривне.

Основными негативными факторами развития предприятий все также остаются нестабильная политическая ситуация и высокие цены на энергоносители.

Ожидания в отношении изменения объемов производства товаров и услуг в ближайшие 12 месяцев, %

I кв. II кв. III кв. IV кв. Увеличатся 17,8 24,8 27,1 29,9 Снизятся 36,4 22,7 21,7 18,8 Не изменятся 45,8 52,4 51,2 51,3

Экономическая активность. Улучшились ожидания во видах деятельности, кроме строительства, транспорта и связи. Баланс ожиданий в отношении выпуска товаров и услуг повысился до 11,1% (в III кв. было 5,4%). Доля респондентов, которые ожидают уменьшения объемов производства, снизилась до 18,8% – самого низкого значения за последние пять лет.

Рост объемов производства ожидают:

по видам экономической деятельности: предприятия торговли, энерго- и водоснабжения, перерабатывающей промышленностии сельского хозяйства;

по регионам: предприятия14 областей, наибольший оптимизм в Ровенской и Закарпатской областях (как и в предыдущем квартале).

Уменьшение объемов производства прогнозируют респонденты из пяти областей, больше всего пессимизма в Черниговской и Николаевской областях.

Оживления деловой активности ожидают респонденты всех видов экономической деятельности. Наиболее оптимистичные прогнозы у предприятий перерабатывающей промышленности (ИДО – 114,1%), энерго- и водоснабжения (111,7%) и торговли (111%).

Динамика составляющих ИДО предприятий Украины в 2016 г.

Ожидания респондентов на следующие 12 месяцев в отношении: Баланс ответов, % I кв. ІІ кв. ІIІ кв. IV кв. финансово-экономического состояния -0,9 12,1 10,4 8,2 объемов реализации продукции 4,9 19,4 18,3 17,7 инвестрасходов на проведение строительных работ -7,9 1,9 5,0 4,5 расходов на машины, оборудование и инвентарь 2,1 9,3 11,5 17,2 количества работников -6,2 -0,1 0,9 -4,3

Повысились оценки относительно будущих объемов инвестиционных расходов на машины, оборудование и инвентарь на предприятиях. Высокие оценки респонденты дали по росту общих объемов реализации продукции. Возобновились ожидания по уменьшению количества работников на предприятиях.

Респонденты третий квартал подряд высоко оценивают перспективы роста общих объемов реализации продукции своих предприятий: баланс ожиданий – 17,7% (было 18,3%). Высокие оценки у предприятий перерабатывающейпромышленности (баланс ответов – 25,0%). Предприятия строительства продолжают прогнозироватьуменьшение общих объемов реализации.На внешнем рынке ожидают увеличения объемов реализации продукции (услуг) практически все предприятия.

Инфляционные ожидания. Ожидается рост потребительских цен на 16,2% (в III кв. было 13,8%). Уменьшилось число тех (50,4%), кто прогнозирует, что рост потребительских цен не превысит 15% (было 61,1%). Среди факторов, влияющих на оценку инфляции, заметно выросла значимость доходов населения и социальных расходов бюджета.

Восприятие факторов, влияющих на оценку изменения уровня потребительскихцен, % ответов

I кв. II кв. III кв. IV кв. Курс гривни 87,6 76,7 81,8 81,5 Затраты на производство 57,1 66,5 61,3 69,4 Доходы населения 17,9 19,2 16,0 28,0 Налоговые изменения 21,9 20,6 17,2 19,8 Социальные расходы бюджета 9,0 13,2 9,1 16,6 Цены на мировых рынках 10,9 15,5 13,7 14,1 Динамика доступности денег в экономике 12,5 10,7 11,8 9,1

Курс гривни. Девальвационные ожидания немного выросли – большинство респондентов (65,6%) надеются, что обменный курс гривни к доллару в следующие 12 месяцев будет в диапазоне 26 – 30 (в II кв.таких было 68,4%), но значительно выросла доля тех, кто ожидает рост курса свыше 30 – 30,4% (было 17,2%). Среднее ожидаемое значение курса – 29,16 (было 28,03).

В период проведения опроса средневзвешенный курс на межбанковском валютном рынке в среднем был 25,78 грн. Ежедневные колебания не превышали 3% от среднего. Во время проведения опроса в III кв. среднее значение курса было 25,78 грн, ежедневные колебания достигали 8%.

Состояние предприятий. Оценки текущего финансово-экономического состояния предприятий улучшились. Баланс ответов повысился до 2,3% (в III кв. был 1,2%).

Ответы респондентов на вопрос "Как вы оцениваете финансово-экономическое состояние своих предприятий намомент опроса?", % ответов

I кв. II кв. III кв. IV кв. Хорошее 13,1 15,1 18,2 16,9 Удовлетворительное 65,6 67,0 64,8 68,5 Плохое 21,2 17,9 17,0 14,6

Положительно оценили свое финансово-экономическое состояние:

по видам экономической деятельности: предприятия сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и торговли;

по размеру: крупные и средние;

по регионам – предприятия 13 областей, наивысшие оценки в Николаевской и Хмельницкой областях.

Низким являются оценкипредприятий транспорта и связи, энерго- и водоснабжения, а по регионам – Запорожской и Полтавской областей.

Уровень остатков готовой продукции оценивают ниже желаемого двенадцатый квартал подряд. Баланс оценок вырос до "минус" 10,6% (с "минус" 7,5% в предыдущем квартале). При этом респонденты перерабатывающей промышленности впервые в 2016 г. оценили свои запасы готовой продукции как ниже желаемых – баланс "минус" 7,3% (было 7,4%). Снизились оценки уровня запасов готовой продукции в добывающей промышленности. Такие оценки соответствуют данным Госстата об уменьшении объемов производства в этой отрасли в январе-октябре2016 года.

Респонденты отмечают уменьшение ресурсов производственных мощностей второй квартал подряд. Баланс оценок снизился до 1,6% (было 6,1%).Увеличилась доля респондентов, которые, в случае увеличения спроса, будут работать на пределе своих производственных мощностей (50,0%) или требовать привлечения дополнительных мощностей (24,2%) (было 47,7 и 23,1% соответственно).

Респонденты предприятий сельского хозяйства продолжают отмечать дефицит свободных производственных мощностей, что можно объяснить сезонными факторами. Самые большие резервы производственных мощностей – у предприятий энерго- и водоснабжения.

Инвестиционные ожидания. Респонденты повысили оценки роста расходов на машины, оборудование иинвентарь в следующие 12 месяцев: баланс ответов 17,2% (был 11,5%). Ожидания по увеличению инвестиционных расходов на проведение строительных работпрактически остались на уровне предыдущего квартала: баланс ответов – 4,5% (был 5%). Увеличение инвестиционных расходов на своих предприятиях в следующие 12 месяцев ожидаютреспонденты подавляющего большинства видов экономической деятельности.

Ожидается увеличение объемов иностранных инвестиций – баланс ответов составляет 15,6% (было 15,8%). Доля респондентов, которые в следующие 12 месяцев планируют привлекать иностранные инвестиции, составляет 21,7% (было 22,6%). Самыми уверенными в увеличении объема иностранных инвестиций остаются предприятий энерго- и водоснабжения.

Производство. Наиболее значимым фактором, ограничивающим способность предприятий увеличивать объем производства, респонденты считают высокие цены на энергоносители. Значительно усилилась роль таких факторов, как колебания курса гривни, слишком высокие цены на сырье и материалы и давление на бизнес – налоговое и регуляторное. В этом отношении ситуация за квартал заметно изменилась в худшую сторону.

Восприятие факторов, ограничивающих способность предприятий увеличивать производство, % ответов

I кв. II кв. III кв. IV кв. Слишком высокие цены на энергоносители 45,3 45,7 42,9 50,6 Нестабильная политическая ситуация 50,8 46,1 44,5 45,0 Значительные колебания курса гривны 53,3 42,5 40,5 43,1 Слишком высокие цены на сырье и материалы 40,4 42,0 40,2 42,2 Чрезмерное налоговое давление 36,3 35,9 32,9 36,4 Недостаточный спрос 31,3 33,2 32,8 30,1 Нехватка оборотных средств 33,7 32,1 30,8 31,1 Чрезмерное регуляторное давление 16,1 16,6 15,5 17,0 Нехватка квалифицированных работников 10,6 12,0 16,6 16,0 Коррупция 18,3 16,0 15,9 15,4 Ограниченность производственных мощностей 11,3 10,2 13,4 13,3 Ограниченные возможности получения кредита 15,6 13,9 13,9 12,8

Ожидается ускорение роста цен как на покупные товары и услуги, так и на продукцию собственногопроизводства: балансы ответов составили 92,1 и 71,3% (было 88,1 и 59,7%). Ожидания относительно роста цен на покупную продукцию усилились у респондентов большинства видов экономической деятельности, больше всего у предприятий добывающей промышленности (баланс ответов – 93,3%, увеличение на 9,2 п. п.) и торговли (92,1%, увеличение на 8,7 п. п.).

Сильнее всего на подорожание продукции собственного производства будут влиять цены на энергоносители, курс гривни, а также цены на сырье и материалы. По сравнению с предыдущим кварталом ожидается усиление их влияния. Также существенно усилится давление стоимости трудовых ресурсов – увеличение на 12,3 п. п.

Факторы влияния на уровень цен производителей, % ответов

I кв. II кв. III кв. IV кв. Цены на энергоносители 57,8 62,1 63,7 69,4 Курс гривни 68,3 55,5 59,7 62,0 Цены на сырье и материалы 58,7 59,3 58,5 61,3 Стоимость трудовых ресурсов 25,9 31,3 34,8 47,1 Налоговое давление 23,4 24,6 18,5 22,9 Спрос на продукцию 14,5 13,8 15,5 13,6 Конкуренция 13,6 14,6 13,4 15,1 Цены на мировых рынках 11,0 11,1 12,3 13,0 Уровень процентной ставки по кредитам 11,5 12,0 10,8 11,9

Оплата труда. Ожидания по увеличению расходов на оплату труда наемных работниковопять существенно выросли – баланс ответов 71,7% против 56,2% в прошлом квартале. Самые высокие ожидания – у сельскохозяйственных предприятий. Самые низкие – у предприятий перерабатывающей промышленности (баланс ответов 82,1%).

Финансы. Ожидания относительно роста потребностей в заемных средствах немного выросли: баланс ответов – 33,5% (было 32,4%). При этом уменьшилось число тех, кто планируют брать кредиты – 34,6% (было 36,7%).

Подавляющее большинство планирует брать кредиты в национальной валюте – 84,4% (было 84,3%). В иностранной валюте могут взять кредиты главным образом предприятия транспорта и связи (28% ответов), крупные предприятия (29,2%) и осуществляющие экспортные и импортные операции (29,7%).

Препятствием для привлечения новых кредитов респонденты чаще всего называют слишком высокие ставки – 68,3% (было 67,6% ответов) и чрезмерные требования к залогу – 37,2% (было 35,7%).Опять выросло влияние курсового фактора – до 32,1% против 30,3%.

Сдерживают интерес к кредитам:

наличие других источников финансирования (больше всего это относится к предприятиям добывающей промышленности);

неуверенность в способности своевременно выполнять свои долговые обязательства (предприятия транспорта и энерго- и водоснабжения).

Продолжает расти доля предприятий, заявляющих, что они не имеют проблем с проведением банковских операций – сейчас 94% против 92,4%.Так что, возможно, что качество работы банков действительно повышается.