Данилюк представил новый инструмент борьбы с коррупцией
Минфин займется администрированием реестра возмещения НДС, что уменьшит количество нарушений, считает министр
Министерство финансов Украины будет администрировать единый Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление утвердил сегодня, 25 января, Кабинет министров Украины.
"Процесс возмещения стает автоматизированным, ежедневным. Значительно уменьшаются возможности для коррупции", – представил документ на заседании министр финансов Александр Данилюк.
Он сообщил, что Минфин обеспечит ежедневное опубликование реестра возмещения НДС на своем сайте.
Глава ведомства отметил, что до последнего времени проблема с возмещением НДС является очень значительной и актуальной, так как оно происходило нечестно и непрозрачно.
Что не так с прошлой моделью управления реестром
По его словам, почти на протяжении года Государственная фискальная служба (ГФС) обнародовала реестры заявления на бюджетное возмещение НДС в неполном объеме, не отображая обязательную информацию, что является грубым нарушением законов и постановлений правительства.
Данилюк добавил, что велось два реестра возмещения НДС, возмещение осуществлялось на основании выводов, которые ГФС передавало казначейству, как правило, один раз в месяц, что вымывало оборотные средства предприятий и давало возможность манипулировать суммами, заявленными к возмещению, увеличивая коррупционные риски.
Министр напомнил, что в ноябре 2016 года дал поручение ГФС опубликовать этот реестр, и в настоящее время аналитическая группа Минфина анализирует эти данные.
"Мы увидели, у нас есть достаточно серьезные, скажем так, опасения, что злоупотреблений там достаточно много – примерно около 3 тысяч. Конечно, только глядя на реестр, невозможно это подтвердить, потому мы дальше будем над этим работать", – сказал Данилюк.
Он подчеркнул, что с принятием в конце 2016 года антикоррупционных поправок в Налоговый кодекс (законопроект №5368) и утверждением правительством нового порядка, эти злоупотребления должны остаться в прошлом.
Глава Минфина сказал, что с 10 января 2017 года сформирован единый публичный реестр заявлений, и теперь возмещение НДС будет осуществляться исключительно на основании этого реестра автоматически и ежедневно.
Данилюк раскрыл детали нового порядка администрирования реестра:
- Минфин будет администрировать единый реестр возмещения НДС;
- ГФС – предоставлять в автоматическом режиме информацию о плательщиках и суммах НДС, а также данные о результатах налоговой проверки правомерности возмещения НДС и информацию об обжаловании налогового сообщения-решения;
- Госказначейство будет присылать данные о дате и сумме бюджетного возмещения, которое уже было возвращено на счет плательщика или перечислено в счет погашения налогового долга и других платежей в бюджет.
Министр напомнил, что механизм возмещения предполагает, что заявитель должен подать в ГФС заявление о возмещения НДС в составе декларации до 20 числа, следующего за отчетным периодом.
Это заявление пропадает в единый реестр на протяжении операционного дня, после чего происходит камеральная проверка данных декларации на протяжении максимально 30 дней.
В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, также проводится документальная проверка, а потом ГФС предоставляет данные об отсутствии нарушений. После этого наступает этап согласования суммы бюджетного возмещения и автоматического возмещения казначейством.
Данилюк подчеркнул, что в новом порядке есть ряд существенных отличий, которые должны сократить коррупционные риски:
- возмещение будет осуществляться без передачи выводов ГФС в Казначейство;
- информация о сумме возмещения будет отображаться в реестре автоматически;
- Минфин обеспечит ежедневное его обнародование на официальном сайте, давая возможность общественности контролировать процесс возмещения.
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