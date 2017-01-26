Данилюк представил новый инструмент борьбы с коррупцией

Министерство финансов Украины будет администрировать единый Реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость (НДС). Соответствующее постановление утвердил сегодня, 25 января, Кабинет министров Украины.

"Процесс возмещения стает автоматизированным, ежедневным. Значительно уменьшаются возможности для коррупции", – представил документ на заседании министр финансов Александр Данилюк.

Он сообщил, что Минфин обеспечит ежедневное опубликование реестра возмещения НДС на своем сайте.

Глава ведомства отметил, что до последнего времени проблема с возмещением НДС является очень значительной и актуальной, так как оно происходило нечестно и непрозрачно.

Что не так с прошлой моделью управления реестром

По его словам, почти на протяжении года Государственная фискальная служба (ГФС) обнародовала реестры заявления на бюджетное возмещение НДС в неполном объеме, не отображая обязательную информацию, что является грубым нарушением законов и постановлений правительства.

Данилюк добавил, что велось два реестра возмещения НДС, возмещение осуществлялось на основании выводов, которые ГФС передавало казначейству, как правило, один раз в месяц, что вымывало оборотные средства предприятий и давало возможность манипулировать суммами, заявленными к возмещению, увеличивая коррупционные риски.

Министр напомнил, что в ноябре 2016 года дал поручение ГФС опубликовать этот реестр, и в настоящее время аналитическая группа Минфина анализирует эти данные.

"Мы увидели, у нас есть достаточно серьезные, скажем так, опасения, что злоупотреблений там достаточно много – примерно около 3 тысяч. Конечно, только глядя на реестр, невозможно это подтвердить, потому мы дальше будем над этим работать", – сказал Данилюк.

Он подчеркнул, что с принятием в конце 2016 года антикоррупционных поправок в Налоговый кодекс (законопроект №5368) и утверждением правительством нового порядка, эти злоупотребления должны остаться в прошлом.

Глава Минфина сказал, что с 10 января 2017 года сформирован единый публичный реестр заявлений, и теперь возмещение НДС будет осуществляться исключительно на основании этого реестра автоматически и ежедневно.

Данилюк раскрыл детали нового порядка администрирования реестра:

Минфин будет администрировать единый реестр возмещения НДС;

ГФС – предоставлять в автоматическом режиме информацию о плательщиках и суммах НДС, а также данные о результатах налоговой проверки правомерности возмещения НДС и информацию об обжаловании налогового сообщения-решения;

Госказначейство будет присылать данные о дате и сумме бюджетного возмещения, которое уже было возвращено на счет плательщика или перечислено в счет погашения налогового долга и других платежей в бюджет.

Министр напомнил, что механизм возмещения предполагает, что заявитель должен подать в ГФС заявление о возмещения НДС в составе декларации до 20 числа, следующего за отчетным периодом.

Это заявление пропадает в единый реестр на протяжении операционного дня, после чего происходит камеральная проверка данных декларации на протяжении максимально 30 дней.

В случаях, предусмотренных Налоговым кодексом, также проводится документальная проверка, а потом ГФС предоставляет данные об отсутствии нарушений. После этого наступает этап согласования суммы бюджетного возмещения и автоматического возмещения казначейством.

Данилюк подчеркнул, что в новом порядке есть ряд существенных отличий, которые должны сократить коррупционные риски: