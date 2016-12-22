"Дизельгейт" бьет по Volkswagen: автоконцерну придется заплатить еще миллиард долларов

Деньги пойдут на выкуп или ремонт 80 тысяч проданных трехлитровых дизельных автомобилей

Немецкий автоконцерн Volkswagen договорился с властями США о выплате 1 млрд долларов в рамках "эмиссионного скандала". Эти деньги пойдут на выкуп или ремонт 80 тысяч проданных трехлитровых дизельных автомобилей, на которых было установлено программное обеспечение, занижающее информацию о вредных выбросах.



Речь идет об автомобилях, произведенных в 2009-2016 годах, включая автомобили марок VW, Porsche и Audi.

Также в эту сумму входит пожертвование суммой 225 млн долларов в фонд по борьбе с загрязнением воздуха, сообщило агентство по охране окружающей среды США.

Всего на данный момент немецкая компания согласилась выплатить в США 17,5 млрд долларов на урегулирование "эмиссионного скандала", передает Reuters.

Ранее Volkswagen согласился заплатить 15 млрд долларов в качестве компенсаций покупателям автомобилей, на которых было установлено ПО, занижающее выбросы. Сделка касалась только двухлитровых дизельных двигателей. Еще 5 млрд должны были пойти на экологические исследования.

Напомним, Volkswagen потратит 2,1 млрд канадских долларов (1,6 млрд долларов США) в связи с дизельным скандалом в Канаде.