Эхо "минималки": бизнес будут наказывать за невыполнение новых правил

В Кабмине активно напоминают, что зарплаты сотрудникам должны быть повышены, а цены – нет

Предприниматели в Украине после повышения минимальной зарплаты до 3200 грн начали придумывать, как уйти от реализации столь кабминовской инициативы и сэкономить на своих подчиненных. Кроме того, некоторые "дельцы" и вовсе начали придумывать схемы обогащения за счет обычных граждан, прикрываясь новыми зарплатами, пишет "Обозреватель".

Несмотря на то, что бизнес пытается найти лазейки, и оставить решение о новой "минималке" только на бумаге, правительство настроено более, чем решительно. Так, премьер-министр Владимир Гройсман пообещал, что будет бороться за то, чтобы каждый работающий гражданин страны получал не меньше 3200 гривен.

"Я обращаюсь ко всем работодателям: уважаемые дорогие друзья, пожалуйста, цените и уважайте своих работников", — подчеркнул Гройсман, отметив, что честный частный сектор готов платить людям повышенную минимальную зарплату, а в бюджетной сфере средства на эти цели заранее заложены в полном объеме.

Кроме того, Гройсман отметил, что данная инициатива направлена не только на обеспечение граждан достойными зарплатами, но и на решение проблемы пополнения резервов Пенсионного фонда, который в будущем станет залогом безбедной старости миллионов работающих сейчас украинцев.

Премьер напомнил, что в Украине насчитывается 500 тыс. пенсионеров, которые получают минимальную пенсию в 949 грн из-за того, что раньше им выплачивали зарплату "в конвертах".

"Вместо того, чтобы работодатель заплатил за работника в Пенсионный фонд, возможно, он купил себе немного лучший автомобиль. Простите, надо, чтобы был баланс в том, что в первую очередь надо обеспечить людей нормальной зарплатой. Я за то, чтобы бизнес получал доходы, зарабатывал деньги, но не за счет того, что работодатели будут держать своих работников в обнищании. Повышение минимальной заработной платы в два раза — это оправданное решение в пользу людей Украины", — убежден Гройсман.

Беспредельщиков накажут

Для того, чтобы предприниматели не начали вести подковерные игры и экономить на зарплатах, в Кабмине сразу предусмотрели введение весьма ощутимых санкций против нарушителей.

"Я не хочу никого наказывать за это (невыплату "минималки". — Ред.). Аналитически мы будем видеть, кто, где повел себя неправильно. Минфин и Минсоцполитики это мониторят, и мы будем бороться, чтобы люди получили свою зарплату", — предупредил Гройсман, рассчитывая на то, что через несколько месяцев ситуация с оплатой труда в Украине полностью стабилизируется.

Поспособствовать этому должны межведомственные рабочие группы по обеспечению повышения минимальной зарплаты, которые уже работают в каждой области. В состав групп входят заместители глав облгосадминистраций, представители местных департаментов образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы, территориальных подразделений Пенсионного фонда, Государственной фискальной службы, Государственной службы труда.

Главной целью данных контролирующих структур является мгновенное реагирование на любые жалобы по поводу руководителей предприятий, которые не выполняют решения правительства по повышению "минималки". К слову, для того, чтобы оформить такую жалобу, достаточно просто позвонить на специальную правительственную "горячую линию" по номеру 15-45, после чего к работодателю-нарушителю нагрянут с проверкой.

По поручению вице-премьер-министра Павла Розенко, Государственная служба труда в ближайшее время завершит подготовку порядка проведения таких проверок.

Чиновник подчеркнул, что документ, помимо всего, будет предусматривать и механизмы предотвращения коррупционных действий со стороны инспекторов Государственной службы труда при проведении проверок. "Проверки не могут стать инструментом давления на добросовестных руководителей предприятий, а документ, который должен быть представлен уже на ближайшем заседании правительства, должен содержать предохранители от проявлений коррупции со стороны самих инспекторов", — рассказал он.

Украинцам еще даже не успели выплатить первую новую "минималку", а городские маршрутки и междугородные автобусы уже запестрели объявлениями "В связи с новым зарплатами проезд дорожает". Перевозчики начали давить на жалость, мол, денег на ремонт автопарка нет, и на бензин совсем не хватает. Однако за такие неожиданные самовольные повороты Кабмин пригрозил маршрутчикам жесткими мерами вплоть до лишения лицензии.

"Кое-кто на повышении минимальной зарплаты до 3200 грн решил нарастить себе состояние и под соусом повышения минимальной зарплаты начал повышать цены. Особенно остро в этом плане вопрос касается повышения стоимости городских и междугородных пассажирских перевозок в маршрутных такси. Я хочу подчеркнуть, что повышение минимальной заработной платы никоим образом не является основанием для повышения цен", — заявил Розенко.

В связи со сложившейся ситуацией он поручил Мининфраструктуры и органам местной власти жестко контролировать действия перевозчиков и пресекать неправомерное повышение стоимости проезда в транспорте.