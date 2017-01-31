Экс-глава банка "Михайловский" объяснил свое исчезновение

Сегодня, 11:49

Дорошенко уверяет, что прятаться от следствия не собирается

Игорь Дорошенко. Фото: fttc.com.ua
Игорь Дорошенко. Фото: fttc.com.ua

Экс-председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко заявил, что находится в больнице и не скрывается от следствия.

"С четверга нахожусь в больнице. Был госпитализирован по скорой помощи. Не прятался и не планирую. Все обязанности, возложенные законодательством, в том числе по информированию соответствующих инстанций, я и адвокаты выполняем", – написал Дорошенко в Facebook.

Напомним, 27 января Дорошенко не явился к следователю прокуратуры для объявления нового подозрения. Дорошенко на звонки на мобильный телефон не отвечал. Адвокат Ростислав Кравец, который представлял интересы Игоря Дорошенко в суде, заявил, что у него закончился контракт с клиентом, и отказался прокомментировать информацию.

При этом прокуратура проверила информацию о болезни Дорошенко, предоставленную его адвокатом, и не нашла оснований для его госпитализации. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение подозреваемого.

Ранее сотрудники СБУ сообщали, что имеют сведения о намерении Дорошенко с семьей уехать в Канаду
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