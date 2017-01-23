Экс-руководители ПриватБанка раскрыли свои планы на будущее

Гороховский, Дубилет и Рогальский уже придумали новый бизнес

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский, бывший IT-директор банка Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" Михаил Рогальский создают IT-компанию. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет.

По его словам, компания будет заниматься предоставлением IT-услуг украинским и зарубежным банкам.

Ранее, Олег Гороховский уже заявлял, что намерен заняться банкингом. "Банки умрут, а банкинг нет", – отмечал Гороховский.

Как известно, руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения.