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Экс-руководители ПриватБанка раскрыли свои планы на будущее http://www.segodnya.ua/img/article/7907/67_main.1485163916.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/67_tn.1485163916.jpg Бизнес Гороховский, Дубилет и Рогальский уже придумали новый бизнес

Экс-руководители ПриватБанка раскрыли свои планы на будущее

Сегодня, 11:30

Гороховский, Дубилет и Рогальский уже придумали новый бизнес

Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский, Михаил Рогальский. Фото: Facebook
Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский, Михаил Рогальский. Фото: Facebook

Бывший первый замглавы правления ПриватБанка Олег Гороховский, бывший IT-директор банка Дмитрий Дубилет и экс-руководитель бизнеса "Платежи и переводы" Михаил Рогальский создают IT-компанию. Об этом сообщил Дмитрий Дубилет.

По его словам, компания будет заниматься предоставлением IT-услуг украинским и зарубежным банкам.

Ранее, Олег Гороховский уже заявлял, что намерен заняться банкингом. "Банки умрут, а банкинг нет", – отмечал Гороховский. 

Как известно, руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения.
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Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

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Источник:

"Сегодня"

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