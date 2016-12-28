Эксперты назвали ТОП-3 лучших закона для бизнеса в Украине

Налоговое администрирование не так впечатлило специалистов, как послабления для фриланса и госзакупки

Одним из слов 2016 года в Украине можно смело назвать "дерегуляцию" – уменьшение влияния и контроля государства на бизнес. Действительно, было сделано много шагов для того, чтобы освободить предпринимателей разного уровня от давления: многочисленные канаты, системно душившие бизнес, постепенно начали ослабевать, некоторые даже отпали. Эксперты оценили дерегуляционные законы и выбрали из них ТОП-3 самых прогрессивных, пишет "Обозреватель".

Так, первый замминистра экономического развития и торговли Украины, член набсовета проекта PolitEyes Максим Нефедов в ТОП-3 дерегуляционных законов 2016 года выбрал №3062 "Корпоративное управление в госпредприятиях", №2418а "Реформа государственного контроля" и, как один из "отцов" системы госзакупок ProZorro, №3559 "Публичные закупки".

"Благодарны Верховной Раде за продуктивное сотрудничество, ведь экономическая повестка дня должна объединять депутатов, независимо от политических взглядов. Принятие ряда законов в сфере дерегуляции, корпоративного управления, публичных закупок – это основа экономического роста, повышение прозрачности и эффективности экономики", – отметил Нефедов.

Любомир Черний, председатель правления Центра общественной экспертизы, избрал законопроекты №4496 "Упрощение экспорта услуг"; №2418а "Реформа государственного контроля"; №3559 "Публичные закупки".

"Мой выбор объясняется тем, что положительное влияние именно этих трех законов будет касаться наибольшего числа субъектов хозяйствования в Украине. Сейчас есть ряд новых потенциально важных законов, действие некоторых из них касается узкого круга субъектов хозяйствования, а некоторые имеют не совсем понятные механизмы имплементации, поэтому на данном этапе их трудно оценить", – отметил Черный.

Андрей Ерашов, партнер организации EasyBusiness, высказался за №2763 "Отмена обязательной регистрации инвестиций"; №4496 "Упрощение экспорта услуг"; №5368 "Реформа налогового администрирования".

Еврашов также указывает, что в 2016 году были приняты и "вредные" законодательные изменения, например, продлен мораторий на землю. Негативный характер, по словам эксперта, имеет и законопроект №3153, которым устанавливается временный мораторий на проверки бизнеса.

Андрей Саварец, эксперт по правовым вопросам Программы USAID "Лидерство в экономическом управлении городом" выбрал в свой ТОП-3 законопроекты №2763 "Отмена обязательной регистрации инвестиций", №4496 "Упрощение экспорта услуг", №4484 "Дерегуляция рынка лекарственных".

"Законопроект №4484 позволил автоматическую регистрацию лекарственных средств, которые уже были зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Японии, Швейцарии и странах Евросоюза. Это позволяет расширить ассортимент лекарственных средств на украинском рынке, а также снизить стоимость медпрепаратов", – отмечает эксперт.

Законопроект №4496, по словам специалиста, позволит тысячам экспортеров услуг забыть о "мокрых печатях", о согласовании контрактов с валютным контролем, а также другие утомительные процедуры. "Вместо того, чтобы тратить время на администрирование, предприниматели смогут больше внимания уделять своему делу, чтобы успешно конкурировать на международном рынке", – отмечает Саварец.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко одобрил налоговые изменения в законодательство, которые предусматривают обязательную уплату единого социального взноса (ЕСВ) даже теми физлицами-предпринимателями, которые не получают доход от своего бизнеса.