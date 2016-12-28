Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Эксперты назвали ТОП-3 лучших закона для бизнеса в Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7838/23_main.1482915786.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/23_tn.1482915786.jpg Бизнес Налоговое администрирование не так впечатлило специалистов, как послабления для фриланса и госзакупки

Эксперты назвали ТОП-3 лучших закона для бизнеса в Украине

Сегодня, 11:01

Налоговое администрирование не так впечатлило специалистов, как послабления для фриланса и госзакупки

Власть декларирует упрощения для бизнеса, но на деле все не так однозначно. Фото из архива
Власть декларирует упрощения для бизнеса, но на деле все не так однозначно. Фото из архива

Одним из слов 2016 года в Украине можно смело назвать "дерегуляцию" – уменьшение влияния и контроля государства на бизнес. Действительно, было сделано много шагов для того, чтобы освободить предпринимателей разного уровня от давления: многочисленные канаты, системно душившие бизнес, постепенно начали ослабевать, некоторые даже отпали. Эксперты оценили дерегуляционные законы и выбрали из них ТОП-3 самых прогрессивных, пишет "Обозреватель".

Так, первый замминистра экономического развития и торговли Украины, член набсовета проекта PolitEyes Максим Нефедов в ТОП-3 дерегуляционных законов 2016 года выбрал №3062 "Корпоративное управление в госпредприятиях", №2418а "Реформа государственного контроля" и, как один из "отцов" системы госзакупок ProZorro, №3559 "Публичные закупки".

"Благодарны Верховной Раде за продуктивное сотрудничество, ведь экономическая повестка дня должна объединять депутатов, независимо от политических взглядов. Принятие ряда законов в сфере дерегуляции, корпоративного управления, публичных закупок – это основа экономического роста, повышение прозрачности и эффективности экономики", – отметил Нефедов.

top_3deregulationinfographic201612275

Любомир Черний, председатель правления Центра общественной экспертизы, избрал законопроекты №4496 "Упрощение экспорта услуг"; №2418а "Реформа государственного контроля"; №3559 "Публичные закупки".

"Мой выбор объясняется тем, что положительное влияние именно этих трех законов будет касаться наибольшего числа субъектов хозяйствования в Украине. Сейчас есть ряд новых потенциально важных законов, действие некоторых из них касается узкого круга субъектов хозяйствования, а некоторые имеют не совсем понятные механизмы имплементации, поэтому на данном этапе их трудно оценить", – отметил Черный.

Андрей Ерашов, партнер организации EasyBusiness, высказался за №2763 "Отмена обязательной регистрации инвестиций"; №4496 "Упрощение экспорта услуг"; №5368 "Реформа налогового администрирования".

Еврашов также указывает, что в 2016 году были приняты и "вредные" законодательные изменения, например, продлен мораторий на землю. Негативный характер, по словам эксперта, имеет и законопроект №3153, которым устанавливается временный мораторий на проверки бизнеса. 

Андрей Саварец, эксперт по правовым вопросам Программы USAID "Лидерство в экономическом управлении городом" выбрал в свой ТОП-3 законопроекты №2763 "Отмена обязательной регистрации инвестиций", №4496 "Упрощение экспорта услуг", №4484 "Дерегуляция рынка лекарственных".

"Законопроект №4484 позволил автоматическую регистрацию лекарственных средств, которые уже были зарегистрированы в США, Канаде, Австралии, Японии, Швейцарии и странах Евросоюза. Это позволяет расширить ассортимент лекарственных средств на украинском рынке, а также снизить стоимость медпрепаратов", – отмечает эксперт.

Законопроект №4496, по словам специалиста, позволит тысячам экспортеров услуг забыть о "мокрых печатях", о согласовании контрактов с валютным контролем, а также другие утомительные процедуры. "Вместо того, чтобы тратить время на администрирование, предприниматели смогут больше внимания уделять своему делу, чтобы успешно конкурировать на международном рынке", – отмечает Саварец.

Напомним, вчера президент Украины Петр Порошенко одобрил налоговые изменения в законодательство, которые предусматривают обязательную уплату единого социального взноса (ЕСВ) даже теми физлицами-предпринимателями, которые не получают доход от своего бизнеса.
бизнес, законопроект, эксперты, реформа, мораторий, законы, упрощение, Нефедов, реформы
Все новости по теме Инфографика.

Вы сейчас просматриваете новость "Эксперты назвали ТОП-3 лучших закона для бизнеса в Украине". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

ТОП-13 главных мировых трендов: каким был 2016 год

Сегодня, 08:25

Популизм; вторая деколонизация; сирийская трясина; замедление мировой экономики; электромобили; виртуальная реальность; культовые сериалы - вот лишь некоторые из трендов

Политика

Владимир Гройсман, фото Glavnoe.ua

Кабмин приступает к выполнению подписанного президентом госбюджета-2017 – Гройсман

26 Декабря, 20:19

Гройсман заявил, что разработанный правительством госбюджет на 2017 год станет бюджетом развития и роста Украины

Работа

Перед стартом собственного бизнеса лучше изучить основы. Фото из архива

Эксперты назвали 9 вещей, которые нужно изучить до старта собственного бизнеса

25 Декабря, 08:21

Знания в разных сферах помогут минимизировать риски

Бизнес

Отрыть дело можно даже при стартовом капитале в тысячу долларов.

Бизнес под копирку: как выбрать и купить работоспособную и хорошо отлаженную франшизу

24 Декабря, 10:00

Франчайзеры готовы помогать с оформлением документов и помещений в фирменном стиле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.