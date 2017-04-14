Энергетики объяснили, как повлияет на Украину закон о рынке электроэнергии

Принятие Верховной Радой 13 апреля закона "О рынке электроэнергии" открывает возможности для развития рынка, роста конкуренции и привлечения инвестиций, однако понадобится время и профессиональная работа над подзаконными актами для реализации этого потенциала, считают опрошенные ресурсом "Энергореформа" участники рынка.

"От внедрения рынка электроэнергии выиграет каждый украинец, поскольку именно потребитель станет главным. Он сможет выбирать поставщика, получит справедливую цену и новое качество услуг", – назвал основные преимущества принятого акта генеральный директор крупнейшего на рынке частного энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко.

По его мнению, прозрачные европейские правила игры снимут любые спекуляции о формировании цены на уголь, платы за подключение или роли регулятора.

"Рынок будет ключевым ценовым регулятором. Он позволит западным компаниям инвестировать в украинскую энергетику, внедрять современные технологии и новые стандарты ведения бизнеса", – считает Тимченко.

Он указал, что новая модель позволит стать Украине энергонезависимой и энергоэффективной страной, что соответствует целям ДТЭК, которая более 10 лет развивает добычу угля, газа, традиционную и "зеленую" энергетику.

Директор центра по внедрению новой модели рынка ГП НАЭК "Энергоатом" Сергей Бедин среди преимуществ нового закона указал отказ от пункта стоимостного дисбаланса, согласно которому "Энергоатом" до 2030 года вынужден был платить в этот фонд. "В новом законе о рынке электроэнергии мы полностью свободны и работаем на всех сегментах рынка. Один год будем поддерживать "зеленых" вместо системного оператора, но это не страшно", – сказал представитель "Энергоатома", на который сейчас приходится около половины всего производства электроэнергии в стране.

Бедин предположил, что к осени 2017 года будет готов пакет изменений в закон вместе с разработкой подзаконных нормативных актов.

"Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Мы не ожидаем, что их будет много (изменений – Ред.), но полагаем, что они будут", – отметил директор центра "Энергоатома" по внедрению новой модели рынка.

По его мнению, на начальном этапе возникновение конкуренции среди производителей будет под вопросом, так как на рынке производства останутся те же игроки, что и ранее.

"А среди поставщиков конкуренция однозначно будет, поскольку уйдет монополия облэнерго. Думаю, цена останется в том же пределе. Возможно, вырастет на 10-15%", – спрогнозировалБедин.

Директор по коммуникациям и международному сотрудничеству оператора магистральных линий элеткропередач НЭК "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян назвал принятый закон одним из важнейших решений в энергетике за последние несколько лет наряду с законом "О рынке газа".

"Думаю, важность закона "О рынке электроэнергии" даже гораздо больше, потому что сегодняшний рынок – это не рынок вообще: это рынок одного покупателя, где никто не имеет права выбора – ни продавец, ни потребитель", – пояснил эксперт.

Он напомнил, что во время недавней работы в министерстве координировал подготовку этого законопроекта, на которую ушло четыре месяца, однако затем полтора года понадобилось на принятие его в парламенте из-за колоссальной оппозиции со стороны олигархических групп, пытавшихся сохранить статус-кво.

"Понятно, что от принятия закона сам рынок не появится на 100%. Но однозначно, мы зацементировали основу для него. И сейчас важно, чтобы все, кто должен подготовить вторичное законодательство, его разработали и приняли. И чтобы государство выдержало свои обязательства в контексте сроков внедрения новой модели рынка – это 2019 год", – подчеркнул Бно-Айриян.

Он спрогнозировал, что к концу 2017 года – началу 2018-го реализация закона затронет и "Укрэнерго", так как у компании есть большие обязательства по своему вторичному законодательству.

"Это и кодекс газотранспортной системы, и система управления, балансирующая рынок. На самом деле, изменения начнутся не через два или три года, а уже, буквально в конце этого и начале следующего года", – считает представитель магистрального оператора.

По его мнению, этот процесс будет сложным, поскольку новый закон требует разделения облэнерго, прямых договоров в части продажи на рынке "на сутки вперед", что влечет за собой переформатирование игроков рынка.

Первый замглавы Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква также обратил внимание на важность раскрытия потенциала закона через принятие прозрачных и убедительных подзаконных актов, однако указал еще на два барьера: "До тех пор, пока мы не ликвидируем перекрестное субсидирование и не погасим долги, реализация нового рынка будет невозможна".

Он добавил, что НКРЭКУ должна дать развернутую программу, как будет осуществлена такая ликвидация перекрестного субсидирования и куда поступят деньги от нее.

"Результаты должны появиться в ближайшие пять-шесть лет. Если сейчас в переходный период будут реализованы правильные административные решения и правильная тарифная политика, тогда у нас будут высокие шансы увидеть результат достаточно быстро", – отметил Саква.

Как указывало ранее Минэнергоугля, основной целью закона является обеспечение надежного и безопасного снабжения электроэнергией потребителей с учетом их интересов, минимизации затрат на услуги поставки путем определения на законодательном уровне организационной структуры и принципов функционирования рынка электроэнергии, основных принципов и предпосылок его реформирования.

Закон предусматривает, что основные условия деятельности участников рынка и взаимоотношений между ними регулируются нормативно-правовыми актами, регламентирующими его внедрение.

В частности, речь идет о правилах рынка, в том числе балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг, рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка. Помимо этого, необходимо принять кодексы системы передачи, систем распределения, коммерческого учета и правила поставки электрической энергии потребителям.

Принятый документ, как отмечает министерство, также расширяет перечень участников рынка трейдеров.

"Наличие трейдеров должно положительно повлиять на ликвидность рынка, будет способствовать ограничению значительных колебаний цен на рынке", – считают в Минэнергоугля.

В то же время закон вводит систему специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка.

Документ предусматривает введение определенного периода (до 24 месяцев с даты вступления в силу), в течение которого должны быть созданы необходимые технические, организационные, экономические и нормативно-правовые предпосылки для внедрения и слаженного функционирования рынка электроэнергии.