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Google выкупил подразделение Twitter http://www.segodnya.ua/img/article/7896/68_main.1484811406.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/68_tn.1484811406.jpg Бизнес Специалситы Fabric занимаются созданием инструментов мобильной разработки

Google выкупил подразделение Twitter

Сегодня, 09:35

Специалситы Fabric занимаются созданием инструментов мобильной разработки

Google выкупил подразделение Twitter

Компания Alphabet, владеющая Google Inc., приняла решение приобрести у Twitter подразделение под названием Fabric, которое занимается созданием инструментов мобильной разработки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные компании.

"Сегодня мы начинаем новую главу в истории Fabric и рады сообщить, что подписали соглашение о поглощении Fabric Google и о переходе команды в группу разработчиков Google", — говорится в сообщении компании.

Финансовые детали, включая стоимость сделки, не разглашаются.

Twitter запустила сервис Fabric в 2014 г. В настоящее время он используется более чем 580 тыс. разработчиков мобильных приложений. Fabric объединял в себе ранее приобретенные Twitter сервисы: Crashlytics (сервис информирования о сбоях в работе приложений) и MoPub (сервер для объявлений, инструментарий для создания рекламы и расширенная технология RTB — торг в реальном времени).

В Alphabet сообщили, что команда Fabric вольется в состав подразделения Google’s Developer Product Group и будет работать совместно с командой Firebase, которая также занимается созданием и выпуском инструментария для мобильных разработчиков и была приобретена Google за несколько дней до запуска Fabric.

Согласно условиям сделки Google также получит сервис для отслеживания сбоев в приложениях Crashlytics. Покупатель не стал раскрывать, сколько сотрудников Twitter перейдет в Googleи.

Благодаря этой сделке Google намерена расширить функциональность Firebase. Предполагается, что сервис станет платформой для разработчиков, в которой объединятся инструменты для создания мобильных приложений и отслеживания их работы.

Продажа подразделения Fabric является частью плана Twitter по сокращению рабочей силы и издержек внутри компании. Twitter продала Fabric после недавнего закрытия видеосервиса Vine и сокращения на 9% штата сотрудников.

Компания распродает по частям свой бизнес на фоне падающей прибыли и отказа некоторых крупных потенциальных покупателей, включая Google и Salesforce.com, от покупки Twitter.
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Источник:

"Вести. Экономика"

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