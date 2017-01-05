Гройсман: Мы – не страна-лесопилка

Правительство концентрирует усилия для поддержки ведения бизнеса и улучшения бизнес-климата, возрождения украинской промышленности и завоевания новых рынков, что будет способствовать привлечению новых инвестиций. Об этом рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Говоря об инвестиционных перспективах Украины, глава правительства отметил, что инвестиционный капитал в стране растет. В то же время, в этой области остается значительный потенциал.

"Здесь есть три вопроса. Первый – это инвестиции и поддержка инвестиционного процесса. Второй – это возрождение украинской промышленности, – сказал Владимир Гройсман. – И третья позиция – завоевание новых рынков. Поэтому у нас есть экспортная стратегия... Вот три компонента задач, стоящих перед нами. Ну и, разумеется, улучшение бизнес-климата в стране", – детализировал премьер.

Гройсман напомнил, что в правительстве был создан офис привлечения и поддержки инвестиций, который сейчас активно развивает свою работу.

"Наша задача как правительства – каждая гривня, которая инвестируется в экономику Украины, каждый доллар или евро должны быть успешными. Тот, кто хочет вкладывать, должен знать, что это безопасно для него, а мы должны видеть новые рабочие места, новый продукт, заработную плату людям, налоги в государство. И мы активно создаем механизмы для этого", – подчеркнул премьер.

В этом контексте Гройсман отметил, что предметно занимается сегодня вопросом возрождения украинской промышленности.

"Чтобы создать украинский продукт, нам необходимо создать в стране перерабатывающее производство. Мы не можем быть придатком, когда посеяли, собрали, зерно продали. Или лес спилили и экспортировали. Это – лесопилка. А мы не страна-лесопилка. Мы страна, которая может разрабатывать качественные продукты, поэтому глубина переработки имеет очень важное значение. Потому что глубина переработки – это рабочие места. А рабочие места, это развитие экономики и т.д.", – отметил Гройсман.

Что касается продвижения на новые международные рынки, бюджетом на 2017 год было увеличено финансирование украинских дипломатических представительств за рубежом, отметил премьер.

По его словам, это должно дать возможность, в том числе, достойно представлять украинский продукт на международных рынках.

Напомним, Гройсман рассказал о том, как Кабмин борется с бедностью в Украине.

Кроме того, глава Кабмина сообщил о ликвидации крупнейшей коррупционной схемы в стране.

Гройсман также рассказал о том, как связана цена на импортный газ для Украины и курс доллара.

Премьер раскрыл и особенности формирования госбюждета на 2017 год с учетом спецконфискации.