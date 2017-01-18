Гройсман пригрозил бизнесу огромными штрафами

Украинским работодателям, которые будут платить сотрудникам своих предприятий менее 3 200 гривен, грозят штрафы от 32 тысяч до 320 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Закон очень четко предусмотрел две вещи. Первое — каждый работающий должен получить начисления заработной платы на уровне не менее 3200 гривен. Второе — ответственность. Эта ответственность предусматривает следующее: если работодатель не начисляет 3 200 гривен, он будет оштрафован. Эти штрафные санкции — от 32 тысяч до 320 тысяч гривен. Там серьезные штрафные санкции как наказание для того, кто не платит", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Премьер также отметил, что всегда будет защищать и поддерживать белый бизнес, который честно платит заработную плату.

"Для меня не нужны штрафные санкции — для меня нужно, чтобы каждый украинский гражданин получал не меньше 3 200 грн заработной платы", — сказал Гройсман.

Контролировать повышение зарплат в каждой области Украины будут межведомственные рабочие группы.

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена вдвое. Из-за этого повышения также изменились суммы налогов, привязанные к показателю минзарплаты.