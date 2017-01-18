Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
Гройсман пригрозил бизнесу огромными штрафами http://www.segodnya.ua/img/article/7894/29_main.1484743085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/29_tn.1484743085.jpg Бизнес Премьер обещает наказывать тех, кто не повысил минимальные зарплаты

Гройсман пригрозил бизнесу огромными штрафами

Сегодня, 14:36

Премьер обещает наказывать тех, кто не повысил минимальные зарплаты

Владимир Гройсман. Фото: Фокус
Владимир Гройсман. Фото: Фокус

Украинским работодателям, которые будут платить сотрудникам своих предприятий менее 3 200 гривен, грозят штрафы от 32 тысяч до 320 тысяч гривен. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Закон очень четко предусмотрел две вещи. Первое — каждый работающий должен получить начисления заработной платы на уровне не менее 3200 гривен. Второе — ответственность. Эта ответственность предусматривает следующее: если работодатель не начисляет 3 200 гривен, он будет оштрафован. Эти штрафные санкции — от 32 тысяч до 320 тысяч гривен. Там серьезные штрафные санкции как наказание для того, кто не платит", — цитирует Гройсмана пресс-служба правительства.

Премьер также отметил, что всегда будет защищать и поддерживать белый бизнес, который честно платит заработную плату. 

"Для меня не нужны штрафные санкции — для меня нужно, чтобы каждый украинский гражданин получал не меньше 3 200 грн заработной платы", — сказал Гройсман.

Контролировать повышение зарплат в каждой области Украины будут межведомственные рабочие группы. 

Напомним, с 1 января 2017 года минимальная зарплата в Украине была повышена вдвое. Из-за этого повышения также изменились суммы налогов, привязанные к показателю минзарплаты.
бизнес, штрафы, зарплата, зарплаты, гройсман, Владимир Гройсман, минимальная зарплата, минималка

Вы сейчас просматриваете новость "Гройсман пригрозил бизнесу огромными штрафами". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власть

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Несправедливо, что украинцы живут меньше и болеют больше, чем соседи в ЕС – Гройсман

Сегодня, 11:51

Граждане Украины могли бы жить в среднем на 5-7 лет дольше, заявил премьер

Работа

Сложнее всего найти работу топам, юристам, студентам и бухгалтерам.

Кто сейчас нужен стране: как изменилась ситуация на рынке труда Украины

Сегодня, 09:30

Зарплаты повысили на 10-15%, но только самым ценным кадрам

Экономика

Что грозит предпринималям, которые платят меньше 3200. Фото: архив

Украинцы не заработали даже на мизерную пенсию: что и как изменит новая зарплата

Сегодня, 07:55

Работодателей, которые отказываются поднимать зарплаты, пугают огромными штрафами 

Власть

Владимир Гройсман. Фото: архив

Гройсман выиграл суд у Тимошенко - СМИ

Вчера, 18:42

Суд отказал лидеру "Батькивщины" в удовлетворении ее иска к премьер-министру Украины

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.