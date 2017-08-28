Гройсман: Украина может стать стартап-нацией

Сегодня, 10:50

При правительстве создан инновационный совет, механизм работы которого отрабатывают на примере Израиля и Турции

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Украина может развиваться как благоприятная для стартапов страна. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Стать следующей стартап-нацией – хорошая цель для нас, и я полностью убежден в ее досягаемости. В Украине есть все предпосылки для того, чтобы этого достичь. Правительство уже начало работать над поддержкой новых проектов, которые имеют шансы на глобальный успех. Недавно я инициировал создание при правительстве инновационного совета и сейчас мы, опираясь на опыт в том числе Израиля, Турции и других стран, отрабатываем механизм ее работы. Речь идет также и об участии государства в финансовой поддержке перспективных стартапов", – написал Гройсман на своей странице в Facebook.

Однако, по его словам, важнее всего обеспечить благоприятный для развития бизнеса климат.

"Заставить и научить контролирующие инстанции работать по принципу "помогать, а не мешать" – один из самых серьезных сегодняшних вызовов, и я делаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться", – считает премьер-министр.

Напомним, ранее Гройсман пообещал уничтожить все контролирующие органы, которые давят на бизнес.
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"Сегодня"

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