Херсонскую ТЭЦ снова попытаются продать

Сегодня, 10:23

Инвестор должен будет сохранить профиль деятельности предприятия и погасить долги

Херсонскую ТЭЦ надеются приватизировать. Фото: &quot;Херсонские факты&quot;
Херсонскую ТЭЦ надеются приватизировать. Фото: "Херсонские факты"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины 16 марта проведет повторный аукцион по продаже 99,83% акций Херсонской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) с начальной ценой 155 млн грн.

Для участия в приватизации предприятия инвестор должен до 7 марта подать заявку и оплатить 7,75 млн грн конкурсной гарантии или предоставить банковскую гарантию на эту же сумму.

Согласно условиям аукциона, покупатель Херсонской ТЭЦ должен будет сохранить профиль деятельности энергообъекта – поставка услуг по централизованному отоплению, в течение года погасить просроченную задолженность по уплате налогов и сборов, разработать программу по замене изношенных тепловых сетей.

Также инвестору запрещается увольнять сотрудников в течение полугода с момента покупки предприятия.

Как сообщалось, запланированный на 22 декабря 2016 года конкурс по приватизации 99,83% акций Херсонской теплоэлектроцентрали с начальной ценой 155 млн грн не состоялся из-за отсутствия заявок инвесторов.

Теплоэлектроцентраль в 2015 году получила 51,4 млн грн чистого убытка против 15,6 млн грн чистой прибыли в 2014 году.

Херсонская ТЭЦ является основным источником теплоснабжения для 60% потребителей тепловой энергии города Херсона.
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Источник:

УНИАН

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