Иностранцы захотели строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне

Минэкологии Украины уже полгода ведет переговоры с инвесторами о размещении солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом заявил министр экологии Остап Семерак.

По словам министра, среди 39 групп, желающих получить разрешение на установку солнечных панелей мощностью около 2 ГВт, есть 13 международных инвесторов, пишет AIN.

"Мы получили запросы от бизнесов, которые заинтересованы в аренде земли для строительства солнечных станций. Мы не рассчитываем на прибыль от использования земли, а хотим получить выгоду от инвестиций", — сообщил министр в интервью Bloomberg.

Среди иностранных инвесторов уже известны китайские GCL System Integration Technology Co Ltd. и China National Complete Engineering Corp. Они планируют построить солнечные станции мощностью 1 ГВт в несколько стадий.

Теперь стало известно, что в проекте заинтересована немецкая фирма, которая специализируется на строительстве станций на основе возобновляемых источников энергии. Она подала заявку на установку 500 МВт, сообщил Семерак, отказавшись назвать компанию.

Для привлечения иностранных инвестиций государство снизило ренту в зоне отчуждения на 85%.

Другие предложения касаются сооружения более мелких СЭС мощностью около 20 МВт. Помимо китайских и немецкой компании, заявки подали фирмы из Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Беларуси и Украины.

"[Компании] запросили от 20 до 1 000 гектаров для своих проектов", — заявил министр. Он также добавил, что для привлечения иностранных инвестиций государство снизило ренту в зоне отчуждения на 85%. Помимо этого, в Украине до 2030 года действует фиксированный зеленый тариф, который будет постепенно снижаться каждый год. Проекты, которые заключат договора в 2017 году, будут получать 17 евроцентов за киловатт энергии.

Еще один аргумент в пользу строительства солнечных электростанций — линии электропередач, изначально проложенные для четырехгигаваттной ЧАЭС. Теперь государство исследует вопрос, как они справятся с прерывистым напряжением СЭС.

Финансирование строительства СЭС на территории Чернобыльской зоны рассматривает и один из основных доноров Украины — ЕБРР. Для инвестиций у него есть несколько условий: строительство должно проходить в безопасной среде (площадки должны будут пройти соответствующий аудит), а проекты должны быть экономически жизнеспособными. Об этом изданию заявил представитель банка Антон Усов.

Напомним, в ноябре китайские компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation сообщили о сооружении в зоне отчуждения СЭС мощностью 1 ГВт. Начать строительство они планируют уже в этом году, а общая сумма инвестиций с их стороны должна составить 1 млрд долларов.