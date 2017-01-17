Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Бизнес новости
Иностранцы захотели строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне http://www.segodnya.ua/img/article/7889/26_main.1484644467.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/26_tn.1484644467.jpg Бизнес Инвестициями заинтересовались китайские, австрийские и немецкие компании

Иностранцы захотели строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне

Сегодня, 11:13

Инвестициями заинтересовались китайские, австрийские и немецкие компании

В зоне отчуждения ЧАЭС могут появиться солнечные электростанции. Фото: Pixabay
В зоне отчуждения ЧАЭС могут появиться солнечные электростанции. Фото: Pixabay

Минэкологии Украины уже полгода ведет переговоры с инвесторами о размещении солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом заявил министр экологии Остап Семерак. 

По словам министра, среди 39 групп, желающих получить разрешение на установку солнечных панелей мощностью около 2 ГВт, есть 13 международных инвесторов, пишет AIN.

"Мы получили запросы от бизнесов, которые заинтересованы в аренде земли для строительства солнечных станций. Мы не рассчитываем на прибыль от использования земли, а хотим получить выгоду от инвестиций", — сообщил министр в интервью Bloomberg.

Среди иностранных инвесторов уже известны китайские GCL System Integration Technology Co Ltd. и China National Complete Engineering Corp. Они планируют построить солнечные станции мощностью 1 ГВт в несколько стадий.

Теперь стало известно, что в проекте заинтересована немецкая фирма, которая специализируется на строительстве станций на основе возобновляемых источников энергии. Она подала заявку на установку 500 МВт, сообщил Семерак, отказавшись назвать компанию.

Для привлечения иностранных инвестиций государство снизило ренту в зоне отчуждения на 85%.

Другие предложения касаются сооружения более мелких СЭС мощностью около 20 МВт. Помимо китайских и немецкой компании, заявки подали фирмы из Ирландии, Дании, Австрии, Болгарии, Беларуси и Украины.

"[Компании] запросили от 20 до 1 000 гектаров для своих проектов", — заявил министр. Он также добавил, что для привлечения иностранных инвестиций государство снизило ренту в зоне отчуждения на 85%. Помимо этого, в Украине до 2030 года действует фиксированный зеленый тариф, который будет постепенно снижаться каждый год. Проекты, которые заключат договора в 2017 году, будут получать 17 евроцентов за киловатт энергии.

Еще один аргумент в пользу строительства солнечных электростанций — линии электропередач, изначально проложенные для четырехгигаваттной ЧАЭС. Теперь государство исследует вопрос, как они справятся с прерывистым напряжением СЭС. 

Финансирование строительства СЭС на территории Чернобыльской зоны рассматривает и один из основных доноров Украины — ЕБРР. Для инвестиций у него есть несколько условий: строительство должно проходить в безопасной среде (площадки должны будут пройти соответствующий аудит), а проекты должны быть экономически жизнеспособными. Об этом изданию заявил представитель банка Антон Усов.

Напомним,  в ноябре китайские компании GCL System Integration Technology и China National Complete Engineering Corporation сообщили о сооружении в зоне отчуждения СЭС мощностью 1 ГВт. Начать строительство они планируют уже в этом году, а общая сумма инвестиций с их стороны должна составить 1 млрд долларов.
энергетика, инвесторы, Чернобыль, СЭС, ЧАЭС, семерак, зона отчуждения, солнечная энергия, линии электропередач, электростанции, чернобыльская зона, солнечная электростанция

Вы сейчас просматриваете новость "Иностранцы захотели строить солнечные электростанции в Чернобыльской зоне". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Фото: Pixabay

В Украине заметно упала цена продажи электроэнергии оптовому рынку

Вчера, 16:43

Стоимость электроэнергии для ОРЭ снизилась в январе на 13%

Происшествия

В Чернобыльской зоне за выходные поймали нескольких нарушителей

В зоне ЧАЭС поймали сталкеров и охотника за металлом

Вчера, 13:46

За выходные в Чернобыльской зоне задержали шестерых нарушителей, им грозит штраф

Происшествия

В зоне ЧАЭС задержали мужчину с лодкой и снегоходом

11 Января, 11:06

Правонарушитель въехал с территории Беларуси  

Украина

Новый безопасный конфайнмент должен быть введен в эксплуатацию до ноября 2017 года. Фото: AFP

Будущее ЧАЭС: что ждет станцию после того, как достроили арку над 4-м энергоблоком

27 Декабря 2016, 08:46

В 2017 году на ЧАЭС планируют ввести в эксплуатацию конфайнмент и начать перевозить отработанное ядерное топливо в новое хранилище

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.