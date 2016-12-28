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Кабмин хочет снизить зарегулированность для застройщиков http://www.segodnya.ua/img/article/7836/63_main.1482856173.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/63_tn.1482856173.jpg Бизнес Законопроект по очередной дерегуляции направлен в Верховную Раду – предлагается, в частности, отмена некоторых экспертиз

Кабмин хочет снизить зарегулированность для застройщиков

Вчера, 18:29

Законопроект по очередной дерегуляции направлен в Верховную Раду – предлагается, в частности, отмена некоторых экспертиз

Кабмин предлагает снять часть регуляции с застройщиков
Кабмин предлагает снять часть регуляции с застройщиков. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Кабинет министров Украины предлагает отменить необходимость получения в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) исходных данных и технических условий для реализации проектов строительства.

Такая инициатива содержится в проекте закона №5587 от 23 декабря 2016 года "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно улучшения условий ведения строительной деятельности)".

Согласно проекту закона, в нем также предлагается допускать к профессиональной аттестации исполнителей работ, связанных с созданием объектов архитектуры, только граждан, получивших высшее профильное образование и имеющих не менее трех лет опыта работы по специальности.

Кроме того, предполагается отменить обязательную экспертизу на предмет прочности, надежности и долговечности объектов строительства I и II категорий сложности, которые возводятся на территориях со сложными инженерно-геологическими и техногенными условиями.

Такая экспертиза предусматривается только для соответствующих объектов III категории.

Законопроект также предусматривает утверждение Кабинетом министров перечня строительных работ, которые не требуют документов, дающих право на их исполнение, и после окончания которых объект не подлежит принятию в эксплуатацию.

Как сообщалось, заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе отмечал, что принятие Верховной Радой указанного проекта закона позволит Украине подняться в рейтинге Doing Business по показателю "Получение разрешений на строительство".

Планируется, что законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента в первом квартале 2017 года.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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