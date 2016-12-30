Как отпраздновать Новый год за городом и не заплатить лишнего

Номера и ужин в ресторане обычно заказывают пары, а большие компании предпочитают коттеджи

Многие жители украинских мегаполисов мечтают сбежать на Новый год от городской суеты и отметить праздник в загородном ресторане. В этом году бронируют номера и столики достаточно активно, хотя ситуация с заполняемостью в предновогоднюю ночь пока хуже, чем в более благополучные годы, пишет UBR.

Отметить Новый год в загородном комплексе, как минимум, в два раза дороже, чем в городском ресторане, рассказала гендиректор компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова. А если помимо новогоднего столика заказывать еще и номер на ночь, дополнительные услуги, скажем, сауну или бильярд, то бюджет будет отличаться от "городского" еще существеннее.

В загородных заведениях цены поднялись, как и во многих городских ресторанах, — на 30-50%.

Так, если в городе забронировать столик можно в среднем за 0,7-1,2 тыс. грн, то за его пределами — от 2,5 тыс. до 5 тыс. грн и более. Но и меню в загородных комплексах, как правило, побогаче, чем в городских ресторанах. В первом случае вам подадут полноценный праздничный ужин, а во втором — всего лишь легкий перекус (остальное придется заказывать за дополнительные деньги).

По словам Насоновой, в среднем, в загородных заведениях цены поднялись, как и во многих городских ресторанах, — на 30-50%. Но есть и комплексы, которые пока не решились переписать ценники, чтобы не отпугнуть клиентов в Новый год.

Рестораторы и отельеры ожидают повышенного спроса во время проведения в Украине Евровидения-2017 — на это время многие и запланировали основное повышение цен. В новогодние же праздники заполняемость, по прогнозам рестораторов, будет на уровне 50-60%.

"Свободных мест сейчас — почти 50%. Бронируют большие компании (до 10 чел.), собираются остановиться на пару суток, остальные — только на ночь с 31 декабря на 0 января. Также много семейных компаний. Часть гостей празднует в ресторане, без аренды номеров. Популярны также сауны и аренда мангалов. Те, кто снимают номера или домики, просят предоставить посуду и елку, хотя бы искусственную", — отметила директор отеля "Червона Калина" Лилия Мельник-Ржанова.

Как рассказала нам администратор ресторанного комплекса "Министерка Лейк Хаус" Анна, проживание в номере "Стандарт" у них обойдется в 4,35 тыс. грн. В номере категории "Де люкс" — в 5,2 тыс. грн. А за "Люкс" придется выложить уже 5,75 тыс. грн.

В эту стоимость войдет проживание с 31 декабря по 2 января (2 ночи), завтраки, праздничный новогодний ужин на двоих взрослых и шоу-программа, 1 час сауны, а также пользование парковкой.

Популярностью у горожан пользуются коттеджи для больших компаний на территории загородных комплексов.

"Сейчас бронирование пошло активнее, но свободные места есть. Бронируют в основном пары, минимальный срок бронирования 2 дня", — отметила администратор комплекса "Министерка Лейк Хаус" Анна.

В тоже время популярностью у горожан пользуются и коттеджи для больших компаний на территории загородных комплексов. Например, в одном из них есть 4 спальни, баня, зал. Плюс на улице устанавливается мангал, предоставляются дрова.

Есть коттеджи с большими залами, полноценными кухнями, обеспеченными всей необходимой посудой и т .п. "На новогоднюю ночь стоимость аренды таких коттеджей выше стандартного тарифа 50-90% (от 15 тыс. грн/сутки). Но при условии аренды на двое суток, на второй день предоставляется скидка в среднем, 50%", — рассказала нам Лилия Мельник-Ржанова.

Но есть домики и за 6 тыс. грн. В них 3 спальни и кухня. Дешевле обойдутся гостиничные номера и маленькие двухэтажные коттеджи на 2-3 человек.

Вместе с тем, не обходится и без жалоб постояльцев. К примеру, иногда сетуют на то, что тапочки есть, к примеру, только в номерах люкс, на отсутствие картин в номерах или на платную парковку, особенно, когда рядом нет бесплатной.

В среднем организация празднования Нового года обходится загородному комплексу в 100 тыс. грн. Это себестоимость без дорогих приглашенных звезд и ведущих. Но более высокий, по сравнению с городом, ценник отбивает меньшую заполняемость.

Вместе с тем, если руководство отеля-ресторана увидит, что людей к новогоднему столу приедет совсем мало, задумается о снижении цен.

"Если у ресторанов будет "недобор" клиентов, многие могут пойти даже на 50% скидки, чтобы выйти хотя бы в ноль. Но раньше 30 декабря, а то и второй половины дня 31-декабря этого ожидать не стоит", — отметила Ольга Насонова.