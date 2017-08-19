Как заработать на аттракционе квадрокоптеров: бизнес-план

Умные технологии активно врываются в повседневную жизнь украинцев — в виде дронов, гироскутеров, очков виртуальной реальности. Все это вызывает огромный интерес у детей и молодежи, что однозначно дает прекрасную возможность открыть свое небольшое дело, связанное с продажей этого оборудования и аксессуаров, его ремонтом, разработкой уникальной развлекательной услуги и пр. Поэтому "Сегодня" изучила перспективы запуска в Киеве аттракциона с использованием квадрокоптеров.

Бизнес-план аттракциона с привлечением квадрокоптеров

1. Описание проекта

Открываем в Киеве новый аттракцион "Выше облаков". Предложим людям "пощекотать нервы" в виртуальном мире полета. Испытать новые ощущения можно будет, надев видеоочки, соединенные по связи с квадрокоптером. И когда дрон отправляется в полет, клиент видит всю картинку так, будто сам парит, словно птица. По оценкам, если ежедневно нашими услугами воспользуется четверо человек со средним чеком в 250 грн, наш проект окупится максимум за 4 месяца.

2. Стартовый капитал

Для запуска проекта нам понадобится вложиться в оборудование. Приобретем дрон, пульт, зарядку, допкомплект пропеллеров, пару батарей, видеоочки, смартфон, ноутбук, модем-роутер для выхода в интернет и т. д. (80 тыс. грн). Еще нам нужно минимум мебели, чтобы было комфортно работать на выезде. Для этого купим пару раскладывающихся шезлонгов (2000 грн).

Не забываем о знаниях: заложим 3000 грн на специальные курсы, где обучимся правилам пилотирования квадрокоптером.

ВСЕГО: 85 тыс. грн на старте

3. Текущие расходы

Раз работать будем на выезде, значит, свой офис нам не нужен, поскольку оборудование собираемся хранить дома. Также не планируем нанимать сотрудников — ведь с ключевыми функциями справится собственник бизнеса. В итоге учитываем следующие расходы: интернет и мобильная связь — до 300 грн, зарплата администратора (то есть предпринимателя) — 5000 грн, расходы на топливо для своего авто — 2000 грн. Этого вполне достаточно, чтобы на старте обеспечить работу нашего бизнеса.

ВСЕГО: 7,3 тыс. грн в месяц

4. Маркетинг, реклама

Для популяризации проекта нужно представительство в интернете. Откроем простой сайт-визитку (до 4000 грн). Нужен и домен с хостингом, сроком на год (около 1500 грн). На сайте коротко расскажем о бизнесе, разместим фотографии, цены и контакты. Запустим и странички в ФБ и "Инстаграме": здесь будем размещать видеоотчеты о полетах дрона и восторгах заказчиков, придумаем акции, анонсируем точки нашего передвижения в парках.

ВСЕГО: 5,5 тыс. грн на старте

5. Окупаемость проекта

По оценкам экспертов, себестоимость минуты полета, с учетом износа оборудования, составляет 2 грн. Поскольку аттракцион новый и не имеет конкуренции, ставим для клиентов стоимость минуты полета в 50 грн. То есть, если ежедневно нашей услугой заинтересуются 4 клиента со средним чеком по 250 грн за 5 минут полета, то за месяц заработаем 30 тыс. грн. Минусуем текущие (7,3 тыс.) расходы, получаем 22,7 тыс. грн. С учетом стартовых (85 тыс.) и маркетинговых (5,5 тыс.) вложений (всего 90,5 тыс. грн), проект окупится за 4 месяца — то есть, за летний сезон. А в конце сезона можно продать оборудование и выйти на неплохую прибыль: уценка составит около 30% стоимости.

Данные бизнес-плана: расчеты "Сегодня", при помощи компании QUADROCOPTER.ua.

Широкое поле деятельности

Квадрокоптеры популярны во всем мире, и являются перспективной идеей для внедрения в любом сегменте экономики, считает руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский. "Технологии активно подхватывают украинские компании: одни производят и продают квадрокоптеры с аксессуарами, помогают в обслуживании и ремонте. Другие обучают людей мастерству пилотирования дронов. Третьи разрабатывают программное обеспечение, которое помогает клиентам решать специфические задачи, скажем, в развлекательных или бизнесовых целях", — уточняет Забловский.

В свою очередь, глава Ассоциации франчайзинга Украины Андрей Кривонос отмечает, что дроны уже давно и успешно применяют в текущих процессах корпоративные клиенты. "На мой взгляд, эти заказчики занимают около 80—90% нашего рынка использования квадрокоптеров. Владельцы бизнеса могут заказывать съемки крупных объектов недвижимости — как строящихся, так и готовых. Потом сделанные дронами фотографии или видео выкладываются на сайте или используются при монтаже корпоративных фильмов. Кроме того, дроны постепенно уходят в допсистему охранных мероприятий. А все потому, что так можно проверять, закрыты ли ворота, двери и окна, нет ли на объекте посторонних людей и т. д. В итоге ситуацию по наблюдению за тем же частным особняком можно постоянно держать под контролем, а в случае форс-мажора группа безопасности в срочном порядке выедет по адресу. Наконец, квадрокоптеры эффективно используют в сельском хозяйстве: так проще проверять поле, скажем, в 50 гектаров, не объезжая посевы самостоятельно, и составлять план работы на следующий день", — перечисляет Кривонос.

А Забловский уверен, что следующим шагом в использовании квадрокоптеров станет анализ Big Data. "Будущее в этом бизнесе будет сосредоточено на анализе большого количества данных для корпоративных клиентов, исходя из собранной дронами информации. А эксперты, исходя из этих сведений, будут готовить рекомендации для клиента. К примеру, если речь идет о полях, можно анализировать, какая влажность и какие химикаты используются и т. д. Все это элементы умного земледелия", — уточняет Забловский.

Создаем эксклюзивный продукт

Квадрокоптеры активно используют в коммерческих и военных целях, но и потребсегмент остается востребованным. "Если говорить о микробизнесе, то дроны можно неплохо применять в развлечениях. Фото- или видеосъемка свадеб или выпускных — неплохая дополнительная фишка в бизнесе по аренде дронов или в перечне услуг творческих студий. А еще при помощи квадрокоптеров можно снимать, скажем, виды природы или городские пейзажи и потом продавать контент журналам, сайтам. И, конечно, не забываем о возможности применять дроны в доставке продуктов или организации сюрпризов для родных. Не исключено, что в ближайшем будущем такие услуги будут предлагать интернет-магазины или пиццерии, так как эта фишка позволит привлечь новых клиентов", — приводит примеры Андрей Забловский. Андрей Кривонос дополняет: чтобы малый и средний бизнес оказался успешен со старта, нужно найти уникальную идею или нишу, где можно первым предложить такой продукт, которого пока нет на рынке: "Новые идеи можно искать за рубежом, но нужны максимальная влюбленность в это дело и сумасшедшее желание работать. И если бизнес интересен владельцу — он с горящими глазами рассказывает вокруг о своем продукте. Тогда людей можно увлечь идеей, и они точно могут стать новыми клиентами".

ВСЕ САМИ. Предприниматели, которые давно используют дроны в своем бизнесе, советуют новичкам внимательно взвесить все за и против использования оборудования. "Если покупаешь квадрокоптер для небольшого дела — лучше им заниматься самостоятельно, потому что хороший аппарат стоит от $1000 и выше. То есть придется быть одновременно пилотом, коммерсантом, менеджером. Иначе всегда будет опасение, что клиенты могут сломать дрон. Так что прежде чем реализовать идею, нужно прописать бизнес-план; понять, кто является целевой аудиторией; быть уверенным, что в случае неудачи удастся проявить себя в новом направлении или выгодно продать дрон", — говорит фотограф Антон Сущенко, использующий в своей работе квадрокоптеры.

Изучаем технические тонкости

Если предприниматель хочет приобрести добротный квадрокоптер, стоит обратить внимание не только на характеристики оборудования, но и разобраться, подойдет ли конкретная модель для решения бизнес-задач. "Основные характеристики квадрокоптера — время полета, дальность и качество камеры. Поэтому если человеку нужен качественный дрон, который будет хорошо снимать с воздуха — нужно поискать на досках объявлений бэушный аппарат с камерой 4К (разрешающая способность в 4000 пикселей по горизонтали. — Авт.), и купить его за $700. А если говорить об аттракционе по полетам на дроне, лучше купить квадрокоптер, совместимый с видеоочками. Такие аппараты стоят где-то от $1200", — говорит директор DJI Store Kyiv Тарас Трояк.

Также эксперты рекомендуют перед покупкой протестировать дрон: как правило, в сервисных центрах диагностика стоит около 400 грн. Очень важно пройти курсы, где обучают управлению квадрокоптерами, чтобы не разбить аппарат в первый же его полет. Обойдутся новые знания где-то в 3 тыс. грн. а займут порядка трех часов. "Человеку объясняют базовые правила пилотирования, правила полетов в воздушном пространстве, правила обслуживания квадрокоптера, обучают на практике, как управлять дроном. А в конце он сдает тест и получает сертификат пилота", — разъясняет Тарас Трояк.

При этом эксперты обращают внимание на то, что любой бизнес, связанный с квадрокоптерами, является сезонным: по инструкциям производителей, дрон нельзя эксплуатировать в дождливую погоду и при минусовых температурах. Впрочем, предприниматели используют квадрокоптеры в таких условиях, просто делают это аккуратно. Для этого надо тщательно подготовить аппарат к полету: хорошо зарядить батарею и защитить сам аппарат от холода и влаги. Здесь, например, пригодится чехол-муфта для пульта управления: это даст дрону возможность безопасно полетать, скажем, на лыжных курортах. "Но нужно учитывать, что обычный цикл жизни дрона составляет два года. То есть, если дрон используется в бизнесе, желательно закладывать средства на расходы, связанные с покупкой аппарата, аксессуаров или ремонта", — поясняет Тарас Трояк. А гарантия при покупке дронов составляет примерно год — так что если с новым аппаратом возникнут проблемы, их можно будет решить бесплатно.