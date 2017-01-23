Китайцы решили вложиться в американское кино

Американская киностудия Paramount Pictures подписала договор с китайскими компаниями Shanghai Film и Huahua Media, по которому она получит 1 млрд долларов инвестиций в течение трех лет.

Компании помогут студии распространять ее фильмы на китайском кинорынке, втором по величине в мире после США.

Shanghai Film — второй по величине прокатчик в КНР после Dalian Wanda Group, а с Huahua студия уже сотрудничала при создании фильма "Трансформеры: Эпоха истребления". Его сборы в Китае составили 320 млн долларов, на 75 млн долларов больше, чем в Северной Америке.

В последние годы Paramount, подарившая миру такие картины, как "Титаник", "Форрест Гамп" и "Крестный отец", резко сократила расходы и число выпускаемых фильмов, вследствие чего ее сборы существенно упали.

В ближайшие годы компания рассчитывает выпускать 15-17 фильмов в год. Среди ее ближайших релизов — "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон, "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Спасатели Малибу".