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Китайцы решили вложиться в американское кино http://www.segodnya.ua/img/article/7908/64_main.1485172722.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/64_tn.1485172722.jpg Бизнес Компании помогут студии Paramount Pictures распространять ее фильмы на кинорынке КНР

Китайцы решили вложиться в американское кино

Сегодня, 13:57

Компании помогут студии Paramount Pictures распространять ее фильмы на кинорынке КНР

Paramount Pictures заключила договор с китайцами
Paramount Pictures заключила договор с китайцами

Американская киностудия Paramount Pictures подписала договор с китайскими компаниями Shanghai Film и Huahua Media, по которому она получит 1 млрд долларов инвестиций в течение трех лет.

Компании помогут студии распространять ее фильмы на китайском кинорынке, втором по величине в мире после США.

Shanghai Film — второй по величине прокатчик в КНР после Dalian Wanda Group, а с Huahua студия уже сотрудничала при создании фильма "Трансформеры: Эпоха истребления". Его сборы в Китае составили 320 млн долларов, на 75 млн долларов больше, чем в Северной Америке.

В последние годы Paramount, подарившая миру такие картины, как "Титаник", "Форрест Гамп" и "Крестный отец", резко сократила расходы и число выпускаемых фильмов, вследствие чего ее сборы существенно упали.

В ближайшие годы компания рассчитывает выпускать 15-17 фильмов в год. Среди ее ближайших релизов — "Призрак в доспехах" со Скарлетт Йоханссон, "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Спасатели Малибу".
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Источники:

minfin.com.ua, РБК

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