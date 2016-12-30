Китайская государственная компания подаст в международный суд на Украину

Китайская государственная группа корпораций по строительным материалам CNBM оспорит в международных судах законопроект № 5129. В случае его вступления в силу законопроект избирательно снизит "зеленый тариф" исключительно для солнечных электростанций в Украине, принадлежащих CNBM. Об этом заявил председатель правления CNBM International Corporation Цзыньсон Чжан (Jinsong Zhang) в интервью УНИАН.



Напомним, 22 декабря Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №5129 "О внесении изменений в закон "Об электроэнергетике", которым предусматривается уменьшение "зеленого" тарифа в 1,8 раз для солнечных электростанций, мощность которых превышает 10 МВт и построенных по 30 июня 2015 года включительно. Под действие этого закона попадают только крупные СЭС, принадлежащие китайской государственной компании CNBM.



"Законопроект № 5129, если он вступит в силу, нарушает целый ряд международных договоров, стороной которых является Украина, в том числе принципы, установленные многочисленными двусторонними соглашениями о поощрении и взаимной защите инвестиций и Договором об Энергетической Хартии", – сказал Цзыньсон Чжан.



Топ-менеджер китайской госкомпании также отметил, что авторы указанного законопроекта ввели в заблуждение коллег-депутатов и общественность относительно собственности и финансовых показателей солнечных электростанций CNBM.



"Конечным владельцем крупных солнечных электростанций – является CNBM, права собственности на них оформлены, что отражено в регистрационных документах. Те, кто связывают наши объекты (с кем-то еще, кроме CNBM – прим. ред.) – говорят неправду и поступают нечестно, так как все регистрационные документы есть в открытом доступе", – подчеркнул Цзыньсон Чжан.



Председатель правления рассказал, что CNBM стал собственником объектов, когда перед ними не рассчитались за поставленное оборудование. "Мы их получили за долги. Мы вынуждены были защищать свои деньги, конвертировав задолженность в капитал станций", – сказал Цзыньсон Чжан.



Если сниженный тариф будет продлен на весь срок действие "зеленого" тарифа – до 2030 года, то возврат наших денег будет невозможен даже в долгосрочной перспективе, – сказал Цзыньсон Чжан.



По его словам, для китайской государственной группы корпораций непонятно, почему тариф снизили только для крупных станций, если такой же уровень зеленого тарифа, без снижения, получали и продолжают получать все эти годы еще более 20 солнечных станций общей мощностью около 70 МВт.



"Нет никакого экономического обоснования принятия этого закона. И это еще раз подтверждает избирательность украинского законодательства, что есть неприемлемо по всем международным правилам", – отметил Цзыньсон Чжан.



Дальнейшее снижение тарифа сделает деятельность китайских солнечных парков не рентабельной, что сделает невозможным выплаты кредитных обязательств перед банками, в том числе, перед государственными. В итоге это приведет к банкротству компаний. Кредиты не будут возвращены, равно как и инвестиции CNBM.



Отдельно Цзыньсон Чжан отметил, что в нет никакой "сверхприбыльности" этих солнечных станций – все полученные доходы идут на выплаты по кредитам, обслуживание станций и налоги – не было выплачено ни одного евро дивидендов.



По его словам, построенные электростанции находятся в удаленных регионах Одесской области, и в Николаевской области, в экономически депрессивных регионах Украины, с плохими дорогами и низким уровнем развития бизнеса. "Мы привнесли лучшие мировые технологические и научные достижения, создали новые рабочие места, развиваем инфраструктурные и социальные проекты. Кроме того, все наши объекты платят налоги и арендные платежи, тем самым развивая региональную экономику", – подчеркнул Цзыньсон Чжан.



По словам китайского топ-менеджера, CNBM будет использовать все права и способы для защиты своих инвестиций, в том числе – подачу исков в международные суды.



Китайская группа корпораций по строительным материалам СNBM



Создана в 1984 г. и является одной из крупнейших государственных корпораций Китая. Входит в число крупнейших компаний мира списка Fortune Global 500. Годовой доход компании составляет более 31,71 млрд долл. Компания входит в число мировых лидеров по производству оборудования для солнечной энергетике, является №1 в Азии и №3 в мире по производству ветряных лопастей.

CNBM является №1 в мире по производству цемента, гипсокартона и стекловолокна. В бизнес группы входит также торговля углем, сталью, продуктами леса, строительным оборудованием, станками, минеральными продуктами и др.