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Крупный бизнес в Украине активизировался с уплатой налогов http://www.segodnya.ua/img/article/7846/49_main.1483093372.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/49_tn.1483093372.jpg Бизнес Фискалы увеличили сборы с крупных налогоплательщиков

Крупный бизнес в Украине активизировался с уплатой налогов

Сегодня, 12:21

Фискалы увеличили сборы с крупных налогоплательщиков

C крупного бизнеса стали собирать больше налогов. Фото: Pixabay
C крупного бизнеса стали собирать больше налогов. Фото: Pixabay

Крупные налогоплательщики в 2016 году перечислили в государственный бюджет платежи в размере 215 млрд грн, что на 32% больше показателя за предыдущий год. Об этом сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) Украины со ссылкой на данные офиса крупных налогоплательщиков.

Кроме того, по результатам работы подразделений аудита дополнительно в бюджет начислен 1 млрд грн платежей, что на 357 млн грн больше прошлогоднего показателя.

Налоговый долг с начала 2016 года сократился на 1,7 млрд грн, а объемы возмещения НДС по сравнению с предыдущим годом выросли на 50%.

Как сообщалось, крупные налогоплательщики Украины в январе-августе 2016 года заплатили в госбюджет 137,6 млрд грн налогов, что на 29,8% больше результата за аналогичный период прошлого года. Офис крупных налогоплательщиков, в котором обслуживается крупный бизнес, создан в 2015 году.

Напомним, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодексПорошенко уверен, что быстрая имплементация закона значительно улучшит инвестиционный климат в Украине.
бизнес, налоги, Порошенко, НДС, налогоплательщики, фискальная служба, Государственная фискальная служба

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Источник:

УНИАН

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