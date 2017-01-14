Morgan Stanley массово увольняет банкиров – СМИ
Бонусы сотрудникам компании также сокращаются, говорят источники
Morgan Stanley уволил на прошлой неделе ряд старших инвестиционных банкиров и сократил бонусы примерно на 15% ввиду снижения поступлений от сделок и привлечения капитала на Уолл-стрит, сообщили "Рейтер" осведомленные источники.
Отдельным банкирам, по данным агентства, выплатили компенсации, размеры которых различались в зависимости от результатов работы и географического региона, хотя многие получили меньшую зарплату за 2016 год.
Morgan Stanley, который стал четвертым в рейтинге инвестиционно-банковских сборов в прошлом году, сократил около 20 управляющих директоров своего инвестиционно-банковского подразделения, что составляет около 5 процентов от общего числа, сообщили источники.
По их словам, несмотря на то что банк ежегодно увольняет около 5% сотрудников, показывающих неудовлетворительные результаты, сокращения старших банкиров в этом году оказались более значительными, чем в прошлом.
Представитель Morgan Stanley отказалась от комментариев. Более подробные сведения о сокращении штата и компенсациях банк предоставит во вторник, когда будет опубликован отчет о доходах.
На протяжении уже нескольких лет банки Уолл-Стрит вынуждены уменьшать численность персонала и урезать бонусные выплаты в целях сокращения расходов. По данным "Рейтер", комиссионные за инвестиционно-банковские операции на Уолл-стрит в 2016 году уменьшились на 7% до трехлетнего минимума.
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