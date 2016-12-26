Национализация ПриватБанка повлияет на работу фрилансеров в Украине

В основном фрилансеры в Украине обслуживались в ПриватБанке. После его национализации большинство из них не планируют переходить в другое финучреждение, однако значительная часть клиентов намерены параллельно открыть счет в другом банке. Об этом сообщает UBR со ссылкой на опрос украинской фриланс-биржи Freelancehunt.

Как показало исследование, клиентами ПриватБанка являются 92% фрилансеров. Одновременно, 62% из них обслуживаются как минимум еще в одном, частном, банке. 53% клиентов ПриватБанка не уверены, национализация для банка — это хорошо или плохо. 29% считают, что это плохо, и лишь 8% настроены позитивно и считают, что данное решение государства правильное.

Несмотря на неуверенность или негативное отношение к происходящему, примерно 90% клиентов-фрилансеров планируют и дальше обслуживаться в ПриватБанке. Из тех, у кого уже есть счет в другом финучреждении, 85% не планируют что-то менять. Из тех, у кого в другом банке счета еще нет — 56% продолжат обслуживаться только в ПриватБанке, и еще 40% планируют остаться клиентами национализированного финучреждения, в то же время открыв счет и в частном банке.

"Те, кто не использовал услуги "Привата" до сих пор, в большинстве не считают, что это как-то на них повлияет — 31% все равно, еще 29% — не уверены. Позитивно настроенных менее 15%", — отметил представитель Freelancehunt Валентин Зюзин.

В то же время, среди тех, кто решил отказаться от услуг банка, и тех, кто хочет открыть дополнительно счет в частном банке, большинство — 89%, еще не определились, клиентами какого банка им стать. Решающим фактором, ожидаемо, становится удобный онлайн-банкинг — это важно для 87% фрилансеров, и надежность банка (68%). Для половины не менее важны низкая комиссия на обналичивание средств (57%) и большая сеть собственных банкоматов (50%).

Те, кто уже выбрал частный банк, в большинстве смотрели на надежность банка (73%), и удобный онлайн-банкинг (55%).

В итоге полностью перейти в частный банк готовы не более 5% опрошенных, а 70% продолжат использовать карты ПриватБанка для получения заработанных средств.

"Результат связан с несколькими факторами — во-первых, большинство не готовы отказаться от удобного "Приват24", во-вторых, от привычного способа получать средства. Ну и, в-третьих, банк продолжает работать с фрилансерами, как с группой клиентов в прежнем режиме", — отметил в Зюзин.

Напомним, на прошлой недели 100% акций ПриватБанка перешли в собственность государства. Национализация прошла за 72 часа.

При этом бизнесу, который держал свои счета в ПриватБанке, пришлось пережить сложности. Во вторник счета юридических лиц были заблокированы. Всего нескольких часов оказалось достаточно, чтобы бизнесмены задумались о закрытии счетов в национализированном "Привате". Сначала прогнозировалось, что ограничения с корпоративных счетов будут сняты в среду, но в этот день лишь возобновились переводы. Заблокированные остатки средств и овердрафты не позволили многим юрлицам вовремя заплатить штрафы и налоги.

В итоге ограничения для юрлиц сняли только к концу четверга. Правда, для тех, кто из-за заблокированных счетов не смог рассчитаться с налоговой, отменили штрафы за просрочку.