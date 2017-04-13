НБУ готовит серьезное смягчение ограничений для бизнеса

Сегодня, 14:41

Предприятиям вернут возможность рассчитываться с иностранными инвесторами

НБУ готов разблокировать перечисление дивидендов за границу. Фото: Pixabay
НБУ готов разблокировать перечисление дивидендов за границу. Фото: Pixabay

Национальный банк Украины (НБУ)  планирует разрешить бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014 – 2016 годы с мая текущего года. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Национальный банк завершил анализ планов предприятий по выплате дивидендов и решил дать им возможность на выплату за 2014, 2015 и 2016 годы", – сказала глава НБУ.

По ее словам, бизнес сможет воспользоваться этой возможностью с мая текущего года.

Напомним, летом 2016 года НБУ разрешил  репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014 – 2015 годы, установив ограничения на перечисление таких дивидендов за границу на одного человека в месяц в пределах эквивалента 1 млн долларов, или 10% общего объема дивидендов к выплате.
бизнес, НБУ, гонтарева, национальный банк, дивиденды

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Источник:

УНИАН

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