НБУ готовит серьезное смягчение ограничений для бизнеса

Национальный банк Украины (НБУ) планирует разрешить бизнесу выплачивать дивиденды иностранным инвесторам за 2014 – 2016 годы с мая текущего года. Об этом сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева.

"Национальный банк завершил анализ планов предприятий по выплате дивидендов и решил дать им возможность на выплату за 2014, 2015 и 2016 годы", – сказала глава НБУ.

По ее словам, бизнес сможет воспользоваться этой возможностью с мая текущего года.

Напомним, летом 2016 года НБУ разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014 – 2015 годы, установив ограничения на перечисление таких дивидендов за границу на одного человека в месяц в пределах эквивалента 1 млн долларов, или 10% общего объема дивидендов к выплате.