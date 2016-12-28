НБУ предоставил ПриватБанку еще 10 миллиардов рефинансирования

Параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны

Национальный банк Украины предоставил национализированному ПриватБанку кредит рефинансирования объемом 10 миллиардов гривень для поддержки ликвидности.

Как сообщила пресс-служба НБУ, параметры кредита, включая его срок, процентную ставку и залог, относятся к категории банковской тайны в рамках Закона Украины "О банках и банковской деятельности".

Также сообщается, что в статистике НБУ этот кредит отражен в разделе "Финансовые рынки", подразделе "Анализ ликвидности" в части "Прочие монетарные операции" на начало дня 23 декабря.

При этом регулятор отметил, что также по статье "Прочие монетарные операции" отражены 747 млн грн гривневого эквивалента купленной регулятором валюты во время интервенции на валютном рынке 22 декабря в сумме 28,4 млн долл.

Напомним, ПриватБанк (Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов. 18 декабря Кабинет министров принял решение национализировать банк, руководствуясь итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины на предложение Национального банка Украины.

Сразу после решения о национализации Национальный банк предоставил ПриватБанку кредит рефинансирования на сумму 15 млрд грн.



