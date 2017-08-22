Нефедов раскрыл детали грядущей приватизации киностудии Довженко

Сегодня, 12:27

В Минэкономики надеются на инвестиции и съемки блокбастеров в Украине

Киностудию им. Довженко планируют продать. Фото: Wikipedia
Киностудию им. Довженко планируют продать. Фото: Wikipedia

После приватизации киностудии им. А. Довженко профиль работы предприятия должен остаться прежним. Об этом заявил замминистра экономразвития Украины Максим Нефедов.

"Это объект с большими инвестиционными возможностями именно в сфере съемок кино. Мы категорически против любого изменения его целевого назначения и подчеркиваем то, что этот объект должен быть использован именно для развития кинопроизводтва", – сказал Нефедов.

Как отметил чиновник, половина голливудских блокбастеров уже снимается в Восточной Европе.

"Уже даже Болливуд, индийцы, прешли к съемкам фильмов в Восточной Европе. Украина могла бы действительно занять достойное место в этом европейском кинокластере. У нас есть конкретные конкурентные преимущества, у нас есть неплохие стартовые позиции, у нас есть хорошая киношкола", – отметил он.

При этом, по словам Нефедова, все эти объекты требует инвестиций. Так, павильоны на киностудии Довженко построены много десятилетий назад, поэтому для съемок голливудских фильмов они пока не пригодны. Однако, как Нефедов отметил, такие инвестиции экономически выгодны Украины, потому что большие бюджеты блокбастеров идут и на оплату работы местных актеров, спецэффекты, специальные сооружения и т.д.

"Киностудия – это один из объектов, по которому есть предварительная заинтересованность инвесторов", – отметил Нефедов.

Напомним, ранее в Минэкономразвития уточняли, что намерения государства о продаже киностудии им. А. Довженко носят долгосрочную перспективу. Нефедов также подчеркивал, что для приватизации киностудии нужно изменить законодательство, поскольку студия имеет статус национальной. То есть в ближайшее время ее нельзя выставить на приватизацию. Однако, это не значит, что государство откажется от приватизации киностудии.
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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