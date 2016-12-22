Nokia подала в суд на Apple

Компания из Финляндии обвинила американского гиганта в нарушении патентного законодательства

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски в отношении американской компании Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства, говорится в заявлении компании, передает РИА Новости.

Иски в отношении американской компании поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас.

Компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании "из портфеля 2011 года". Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

"После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав", − заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.

Компания не исключила, что намерена предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях.

Ранее сообщалось, что Huawei подал в суд на Samsung, обвиняя компанию в нарушении авторских прав на технологии беспроводной связи для мобильных устройств.