Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева

Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире одной из радиостанций.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем, как мы обращались, и как он (ФГВФЛ) списал, уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", – сказала она.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что ПриватБанк удалось стабилизировать.