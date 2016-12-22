Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева http://www.segodnya.ua/img/article/7822/6_main.1482431445.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/6_tn.1482431445.jpg Бизнес 18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк.

Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева

Вчера, 20:30

18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк.

Валерия Гонтарева, фото 24tv.ua
Валерия Гонтарева, фото 24tv.ua

Национальный банк Украины в обращении к правительству о национализации ПриватБанка предлагал списать пассивы связанных лиц на 32 млрд грн, однако Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) удалось списать 29,4 млрд грн, сообщила глава НБУ Валерия Гонтарева в эфире одной из радиостанций.

"Мы обратились на 32 млрд грн, удалось списать 29,4 млрд грн, так как остальных денег между тем, как мы обращались, и как он (ФГВФЛ) списал, уже нет. Из этого следует, что эти деньги оттуда вывели за последние дни", – сказала она.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривну. Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

Вчера председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что ПриватБанк удалось стабилизировать.
банк, деньги, нбу, правительство, договор, Приватбанк, минфин, решение, гонтарева, пассивы, национальный банк, фонд гарантирования вкладов, Александр Шлапак, ФГВФЛ
Все новости по теме Национализация ПриватБанка.

Вы сейчас просматриваете новость "Перед вводом в ПриватБанк временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн – Гонтарева". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко и Меркель поговорили по телефону. Фото: president.gov.ua

Порошенко обсудил с Меркель актуальные вопросы

Вчера, 17:51

Президент Украины и канцлер Германии провели телефонный разговор, в котором коснулись насущных тем двух стран

Экономика

Фото: AFP

"Деньги никто не выводил - просто кредиты не возвращались", - экономист о позиции экс-менеджеров ПриватБанка

Вчера, 16:33

Эксперт отметил нежелание акционеров спасать банк за счет собственных средств и  ненадежность использования корпоративных прав как залога по кредитам

Экономика

Фото: А. Пархоменко

"Коломойский вывел 5 ярдов баксов, а виновата Гонтарева" - экономист о позиции экс-руководства "Привата"

Вчера, 15:49

"Гонтарева организовала преступное сообщество вместе с Байденом, Лаггард и Магерини, а на посылках у них были послы стран G7" - шутит Сергей Фурса

Экономика

Фото: AFP

"Следующие дни будут критическими", - в НБУ оценили заявление Дубилета по "Привату"

Вчера, 15:11

Никакой "мирной" национализации ПриватБанка нет и не было, судя по позиции бывшего руководства банка, считает Тимофей Милованов

Экономика

ПриватБанк готов сотрудничать с компаниями группы "Приват". Фото: AFP

ПриватБанк готов давать кредиты компаниям Коломойского

Вчера, 14:42

Новый председатель правления банка Шлапак надеется, что сотрудничество будет корректным

Экономика

Фото: dpchas.com.ua

Дубилет объяснил, откуда в "Привате" взялась "дыра" в 148 млрд грн

Вчера, 13:37

Экс-правление и менеджмент банка уверены, что многомиллиардная "дыра" в банке образовалась из-за действий НБУ

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.