Порошенко на год запретил плановые проверки бизнеса

Президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает мораторий на проведение органами государственного контроля плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности. Мораторий будет действовать до 31 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба президента.

В законе при этом прописаны случаи, когда государственный надзор осуществляется. Так, внеплановые проверки во время действия моратория могут осуществляться:

по письменному заявлению субъекта хозяйствования о проведении мероприятия государственного контроля по его желанию;

по решению суда;

в случае аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, который был связан с деятельностью субъекта хозяйствования.

Государственная регуляторная служба обязана до начала проведения контроля обнародовать на своем официальном веб-сайте согласие на их. Владельцы предприятий имеют право не впускать проверяющих, если не предъявлено соответствующее согласование.

Напомним, закон "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" был принят Верховной Радой Украины 3 ноября 2016 г.