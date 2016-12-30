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Порошенко на год запретил плановые проверки бизнеса http://www.segodnya.ua/img/article/7846/21_main.1483089212.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/21_tn.1483089212.jpg Бизнес Подписанный президентом закон также устанавливает правила внеплановых проверок

Порошенко на год запретил плановые проверки бизнеса

Сегодня, 11:11

Подписанный президентом закон также устанавливает правила внеплановых проверок

Порошенко согласился на &quot;проверочные каникулы&quot; для бизнеса. Фото: ibuh.info
Порошенко согласился на "проверочные каникулы" для бизнеса. Фото: ibuh.info

Президент Петр Порошенко подписал закон, который устанавливает мораторий на проведение органами государственного контроля плановых проверок в сфере хозяйственной деятельности. Мораторий будет действовать до 31 декабря 2017 года, сообщает пресс-служба президента.

В законе при этом прописаны случаи, когда государственный надзор осуществляется. Так, внеплановые проверки во время действия моратория могут осуществляться:

  • по письменному заявлению субъекта хозяйствования о проведении мероприятия государственного контроля по его желанию;
  • по решению суда;
  • в случае аварии, смерти пострадавшего вследствие несчастного случая, который был связан с деятельностью субъекта хозяйствования.

Государственная регуляторная служба обязана до начала проведения контроля обнародовать на своем официальном веб-сайте согласие на их. Владельцы предприятий имеют право не впускать проверяющих, если не предъявлено соответствующее согласование.

Напомним, закон "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" был принят Верховной Радой Украины 3 ноября 2016 г.
Порошенко, мораторий, Петр Порошенко, Регуляторная служба, надзор

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Источник:

"Сегодня"

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