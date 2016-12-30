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Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс http://www.segodnya.ua/img/article/7846/1_main.1483085959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/1_tn.1483085959.jpg Бизнес Президент подписал закон, который меняет администрирование налогов

Порошенко одобрил изменения в Налоговый кодекс

Сегодня, 10:18

Президент подписал закон, который меняет администрирование налогов

Порошенко согласился на новые правила администрирования налогов. Фото пресс-службы
Порошенко согласился на новые правила администрирования налогов. Фото пресс-службы

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.  

"В связи с принятием данного закона налоговые инспекции на уровне районов превратятся из контрольных и проверяющих органов в консультативные. Это очень важно. Именно такой мы должны видеть налоговую инспекцию, когда предприниматель туда обращается и получает консультации. Больше нет никаких "маски-шоу", никаких коррупционных схем", – прокомментировал Порошенко.

Порошенко выразил уверенность, что быстрая имплементация закона значительно улучшит инвестиционный климат в стране.

Президент также отметил, что отныне контрольные функции налоговой инспекции остаются на областном уровне. "Это означает значительное повышение уровня компетентности и профессионализма. Кстати, это также значительно сократит количество проверок контролирующими и проверяющими органами", – отметил он.

Законом также освобождаются на три года от любых проверок вновь созданные предприятия, если они имеют оборот меньше 3 млн грн.

"Очень важный шаг – мы передаем доступ к реестрам возмещения налога на добавленную стоимость Министерству финансов", – добавил президент. – Этот налог, который во все времена был символом коррупции, наконец начинает играть свою эффективную роль наполнителя государственного бюджета".

По словам Порошенко, шагами по администрированию налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, единого социального взноса, налога на доходы физических лиц и многих других, мы создаем кардинально другой налоговый, инвестиционный климат.

"В ближайшее время, когда этот закон после подписания будет обнародован и введен в действие, мы будем иметь качественные изменения в инвестиционном и налоговом климате", – отметил президент.

В свою очередь, председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина поблагодарила президента за его понимание и поддержку, которая позволила реализовать в Законе все позиции, над которыми работали более года. 
налоги, президент, Порошенко, налоговый кодекс, пресс-служба

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Источник:

"Сегодня"

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