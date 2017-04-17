Порошенко одобрил отмену печатей для бизнеса

Сегодня, 17:23

Предпринимателям станет проще работать с иностранными партнерами

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады Украины. 

Напомним, Верховная Рада ранее отменила обязательное наличие мокрых оттисков на официальных документахПредполагается, что имплементация норм законопроекта поднимет Украину на несколько пунктов в рейтинге Doing Business.

Это значит, что теперь торговать с иностранными партнерами украинскому бизнесу станет проще. Чиновники больше не смогут предъявлять претензии к внешнеэкономическим контрактам из-за отсутствия мокрых печатей.

В то же время юристы уже обнаружили в документе опасности для бизнеса.
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"Сегодня"

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