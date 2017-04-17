Порошенко одобрил отмену печатей для бизнеса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Напомним, Верховная Рада ранее отменила обязательное наличие мокрых оттисков на официальных документах. Предполагается, что имплементация норм законопроекта поднимет Украину на несколько пунктов в рейтинге Doing Business.

Это значит, что теперь торговать с иностранными партнерами украинскому бизнесу станет проще. Чиновники больше не смогут предъявлять претензии к внешнеэкономическим контрактам из-за отсутствия мокрых печатей.

В то же время юристы уже обнаружили в документе опасности для бизнеса.