Порошенко зазывает иностранцев поучаствовать в украинской приватизации
Президент в Давосе встретился с потенциальными крупными инвесторами
Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречи с руководителями крупных западных компаний. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.
В частности, президент встретился с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнан.
"Мы чувствуем реальные сдвиги в Украине", – подчеркнул председатель совета директоров компании "АрселорМиттал". Он высоко оценил улучшение ситуации с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.
Президент Украины выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "АрселорМиттал", в частности, переход на новые технологии производства.
Глава государства также провел отдельную встречу с генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнан. Генеральный директор компании Cargill поздравил улучшения инвестиционного климата благодаря реформам, которые проводятся в Украине, и сообщил о готовности компании к дальнейшему развитию деятельности в нашей стране.
Напомним, ряд крупных иностранных инвесторов в Давосе уже выразили готовность вкладывать средства в украинскую портовую и железнодорожную инфраструктуру, энергетический сектор, сельское хозяйство и IT.
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