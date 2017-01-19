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Порошенко зазывает иностранцев поучаствовать в украинской приватизации http://www.segodnya.ua/img/article/7898/14_main.1484829618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/14_tn.1484829618.jpg Бизнес Президент в Давосе встретился с потенциальными крупными инвесторами

Порошенко зазывает иностранцев поучаствовать в украинской приватизации

Сегодня, 14:39

Президент в Давосе встретился с потенциальными крупными инвесторами

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречи с руководителями крупных западных компаний. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко призвал западные компании к участию в приватизации в Украине.

В частности, президент встретился с председателем совета директоров компании "АрселорМиттал" Лакшми Митталом и генеральным директором Cargill Дэвидом Макленнан.

"Мы чувствуем реальные сдвиги в Украине", – подчеркнул председатель совета директоров компании "АрселорМиттал". Он высоко оценил улучшение ситуации с администрированием налогов и решением вопроса возврата НДС экспортерам.

Президент Украины выразил надежду на развитие инвестиционного сотрудничества с "АрселорМиттал", в частности, переход на новые технологии производства. 

Глава государства также провел отдельную встречу с генеральным директором компании Cargill Дэвидом Макленнан. Генеральный директор компании Cargill поздравил улучшения инвестиционного климата благодаря реформам, которые проводятся в Украине, и сообщил о готовности компании к дальнейшему развитию деятельности в нашей стране.

Напомним, ряд крупных иностранных инвесторов в Давосе уже выразили готовность вкладывать средства в украинскую портовую и железнодорожную инфраструктуру, энергетический сектор, сельское хозяйство и IT.
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