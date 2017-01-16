После банкротства "Платинума" самоликвидируется связанный с ним банк

Акционеры Финбанка 1 февраля могут объявить о ликвидации финучреждения. Речь об этом идет системе раскрытия информации на фондовом рынке, пишет FinClub.

Наблюдательный совет Финбанка 13 января сообщил о том, что 1 февраля в Одессе состоится собрание акционеров учреждения, которое рассмотрит вопрос "ликвидации ПАО "Финбанк" как банка по инициативе собственников".

Кроме этого вопроса также должны рассмотреть вопросы избрания ликвидационной комиссии ПАО "Финбанк", утверждения условий контрактов с главой и членами ликвидационной комиссии ПАО "Финбанк", а также утверждения порядка и сроков ликвидации ПАО "Финбанк".

Официальный сайт Финбанка не работает.

По данным НБУ, на 1 января 2016 года 79,6573% акций ПАО "Финбанк" принадлежали одесситу Александру Грановскому. Это бизнесмен, по словам участников рынка, близок к одесскому бизнесмену Борису Кауфману, который, по утверждению НБУ, осуществлял значительное влияние на управление и деятельность Платинум Банка.

Напомним, правление Нацбанка отнесло ПАО "Платинум Банк" к категории неплатежеспособных. Как пояснили в НБУ, по результатам стресс-тестов Платинум Банк показал потребность в докапитализации. Срок выполнения плана по пополнению капитала истек 1 января.

За последние годы из банковской системы Украины по настоянию НБУ "вычистили" уже более 80 банков – это треть всех финучреждений страны. Глава НБУ Валерия Гонтарева уверяет – жалеть о таких банках не нужно, ведь они использовались преступниками и мошенниками для реализации "схем".