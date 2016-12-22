ПриватБанк официально стал государственным

С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины, – сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонде уточняют, что необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов:

сформированы резервы под активные операции,

осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение,

внесены изменения в устав банка,

сформирован переходный баланс,

проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривню", – пояснили в Фонде.

Напомним, вчера уставный капитал национализированного ПриватБанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн.

Кроме того, правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.