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ПриватБанк официально стал государственным http://www.segodnya.ua/img/article/7818/24_main.1482387646.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/24_tn.1482387646.jpg Бизнес С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины

ПриватБанк официально стал государственным

Сегодня, 08:19

С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины

ПриватБанк стал государственным. Фото: ITC
ПриватБанк стал государственным. Фото: ITC

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка.

"С момента передачи владельцем 100% акций банка является государство в лице Министерства финансов Украины, – сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В Фонде уточняют, что необходимые процедуры были проведены в течение 72 часов:

  • сформированы резервы под активные операции,
  • осуществлена дополнительная эмиссия акций и обеспечено их размещение,
  • внесены изменения в устав банка,
  • сформирован переходный баланс,
  • проведены все необходимые процедуры для продажи акций и смены собственников банка.

"Поскольку капитал ПриватБанка приобрел отрицательное значение, Фонд гарантирования, согласно Закону Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц", продал акции этого банка Министерству финансов в полном объеме за одну гривню", – пояснили в Фонде.

Напомним, вчера уставный капитал национализированного ПриватБанка был увеличен на 29 млрд 438,283 млн грн – до 50 млрд 694,751 млн грн.

Кроме того, правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.
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