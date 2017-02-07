Рада провалила закон о добыче янтаря

Сегодня, 16:31

Кабмин и парламент должны будут разработать новый документ

Закон о добыче янтаря провалился. Фото: dpsu.gov.ua
Закон о добыче янтаря провалился. Фото: dpsu.gov.ua

Верховная Рада отклонила законопроект о добыче янтаря. Спикер Андрей Парубий попросил Кабинет министров совместно с нардепами разработать новый документ.

Спикер несколько раз ставил на голосование в целом данный законопроект, однако необходимого количества голосов так и не нашлось. Таким образом, законопроект считается отклоненным.

"Я обращаюсь к правительству, чтобы вместе с народными депутатами разработали законопроект… чтобы представили проект закона, который будет поддержан парламентом", – сказал Парубий.

Как подчеркнула первый вице-спикер парламента, руководитель специальной комиссии Верховной Рады по разработке законопроектов о добыче янтаря Ирина Геращенко, от проблемы добычи янтаря напрямую зависят вопросы экономической безопасности государства.

По ее словам, государственные украинские компании, которые добывают янтарь по лицензии, ежегодно добывают около 4 тонн янтаря, в то время как те, кто занимается добычей янтаря и "крышует" добычу янтаря в теневой сфере, ежегодно добывают 150-300 тонн в год.

Напомним, данный законопроект предлагает урегулировать особенности добычи, реализации янтаря на янтарной бирже и разрешить местным властям предоставлять в постоянное пользование для добычи янтаря земельные лесные участки, которые находятся в госсобственности на соответствующей территории, а также в пределах городов областного значения, сел, поселков, мест районного значения, а также предоставить им право прекращать данные разрешения.
закон, рада, Верховная Рада, законопроект, парубий, добыча, янтарь

Вы сейчас просматриваете новость "Рада провалила закон о добыче янтаря". Другие Бизнес новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Янтарь из Житомира направляли в Европу и на Дальний Восток, фото Sokolov

Янтарь из Житомира направляли в Европу и на Дальний Восток

3 Февраля, 20:36

СБУ обнаружила в Житомире подпольный цех по обработке янтаря и полудрагоценных камней

Другие регионы

Полтонны янтаря изъяли в Олевске. Фото: Facebook / Юрий Луценко

Полтонны янтаря и оружие: после массовой перестрелки в Олевске прошли обыски

2 Февраля, 16:16

По предварительной информации, сегодня обыски проходят как в Олевске, так и в других поселках на севере Житомирской области

Запад

Аваков обнародовал видео погони за стрелком в Ровенской области

29 Января, 07:20

По одной из версий убийства, нападавшие застрелили скупщика янтаря

Запад

Житель Ровно в багажнике иномарки перевозил крупную партию янтаря и наркотики

23 Января, 18:37

Стоимость  метамфетамина, найденного полицейскими, составляет  около 30 тысяч гривен

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования