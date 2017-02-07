Рада провалила закон о добыче янтаря

Верховная Рада отклонила законопроект о добыче янтаря. Спикер Андрей Парубий попросил Кабинет министров совместно с нардепами разработать новый документ.

Спикер несколько раз ставил на голосование в целом данный законопроект, однако необходимого количества голосов так и не нашлось. Таким образом, законопроект считается отклоненным.

"Я обращаюсь к правительству, чтобы вместе с народными депутатами разработали законопроект… чтобы представили проект закона, который будет поддержан парламентом", – сказал Парубий.

Как подчеркнула первый вице-спикер парламента, руководитель специальной комиссии Верховной Рады по разработке законопроектов о добыче янтаря Ирина Геращенко, от проблемы добычи янтаря напрямую зависят вопросы экономической безопасности государства.

По ее словам, государственные украинские компании, которые добывают янтарь по лицензии, ежегодно добывают около 4 тонн янтаря, в то время как те, кто занимается добычей янтаря и "крышует" добычу янтаря в теневой сфере, ежегодно добывают 150-300 тонн в год.

Напомним, данный законопроект предлагает урегулировать особенности добычи, реализации янтаря на янтарной бирже и разрешить местным властям предоставлять в постоянное пользование для добычи янтаря земельные лесные участки, которые находятся в госсобственности на соответствующей территории, а также в пределах городов областного значения, сел, поселков, мест районного значения, а также предоставить им право прекращать данные разрешения.