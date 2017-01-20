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"Рошен" закрывает фабрику в России – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7900/52_main.1484901120.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/52_tn.1484901120.jpg Бизнес Фабрика может остановиться после того, как выработает закупленное сырье

"Рошен" закрывает фабрику в России – СМИ

Сегодня, 10:43

Фабрика может остановиться после того, как выработает закупленное сырье

Липецкая фабрика &quot;Рошен&quot;. Фото: ТАСС
Липецкая фабрика "Рошен". Фото: ТАСС

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию.

На официальном сайте корпорации сообщение пока отстутствует.

Как уточняет "Лига.net", полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

@Скажу только одно слово: "Достали", – приводит липецкий сайт GOROD48 слова гендиректора ОАО "ЛКФ "Рошен" Олега Казакова, находящегося сейчас в Киеве. По словам Казакова, фабрика остановится после того, как выработает закупленное сырье. 

"На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", – отметил Казаков.

Ранее арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в СМИ, а также давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

В Roshen подчеркивают, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что за период 2014-2016 гг. корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.
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