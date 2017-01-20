"Рошен" закрывает фабрику в России – СМИ

Фабрика может остановиться после того, как выработает закупленное сырье

Корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 г", – сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию.

На официальном сайте корпорации сообщение пока отстутствует.

Как уточняет "Лига.net", полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года.

@Скажу только одно слово: "Достали", – приводит липецкий сайт GOROD48 слова гендиректора ОАО "ЛКФ "Рошен" Олега Казакова, находящегося сейчас в Киеве. По словам Казакова, фабрика остановится после того, как выработает закупленное сырье.

"На улице окажутся 700 человек трудового коллектива, получавших приличную по российским меркам зарплату. Все они, согласно закону, получат выходные пособия", – отметил Казаков.

Ранее арест имущества Липецкой кондитерской фабрики, наложенный следственным комитетом (СК) РФ в рамках возбужденного уголовного дела, сделал продажу фабрики невозможной.

Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в СМИ, а также давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продаж продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения.

В Roshen подчеркивают, что в связи со спадом производства на фабрике постоянно проводились массовые сокращения персонала. Оставшийся персонал (около 700 человек) уже проинформирован о предстоящей остановке деятельности фабрики. Необходимое уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что за период 2014-2016 гг. корпорация Roshen получила и вывела в Украину дивиденды от Липецких активов в размере 72,06 млн долларов.