Розенко рассказал, сколько в Украине "спящих" ФЛП

Вице-премьер-министр также сообщил, сколько, по его оценкам, будет продолжаться закрытие физлиц-предпринимателей

В Украине существует около 800 тыс. физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые не осуществляют предпринимательской деятельности. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По информации Министерства социальной политики, вчера министр об этом говорил, по их оценке в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс.", – сказал он журналистам сегодня после заседания правительства.

По словам вице-премьера, закрытие ФЛП будет продолжаться, возможно, еще 2 месяца.

Напомним, в Верховной Раде Украины предложили переходный период для ликвидации "спящих" ФЛП.

27 декабря президент утвердил изменения в работе физических лиц-предпринимателей. Согласно новым правилам, с 1 января ФЛП второй и третьей группы вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ), даже если не имеют дохода. При этом ЕСВ с 1 января 2017 года вырос до 704 грн в связи с повышением минимальной зарплаты в Украине до 3200 грн.

Поэтому "спящие" ФЛП стали невыгодны, и украинцы начали их массово ликвидировать.