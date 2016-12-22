Шлапак заявил об успешной стабилизации ПриватБанка

В банке заявили, что уже сегодня объемы получения наличных в банкоматной сети банка вернулись к средним по 2016 году показателей.

ПриватБанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений. Об этом заявил председатель правления Приватбанка Александр Шлапак в обращении к клиентам и работникам банка, размещенном в Facebook.

Он отметил, что банк успешно выполнил задачу по стабилизации.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка", – сказал он.

"Хочу поблагодарить представителей фонда гарантирования, Национального банка, сотрудников и топ-менеджмента Приватбанка по завершении этого переходного периода в такие сжатые сроки, это была непростая задача и уникальный проект даже по мировым меркам, с которым мы успешно справились, – отметил Александр Шлапак. – И самое главное, большое спасибо нашим клиентам за доверие, выдержку и терпение. Извините, если доставили вам неудобства – мы сделали все, чтобы процесс смены собственников банка прошел безболезненно для клиентов".

Как отмечается в обращении председателя правления Приватбанка, государство с самого начала процесса национализации активно поддержало банк.

"У нас есть возможность оперативно пополнять наличные в банкоматной сети и кассах банка по всей Украине. Вчера Верховная рада приняла закон о дополнительных гарантиях вкладчикам Приватбанка. И уже сегодня цифры и статистика работы банка говорят о том, что ситуация стабилизировалась и сверхлимитная поддержка банка со стороны собственников и регулятора, надеюсь, в будущем не понадобится. Уже сегодня объемы получения наличных в банкоматной сети банка вернулись к средним по 2016 году показателей чуть более 1 млрд грн в сутки, только за последние сутки в банке оформлено более 2 000 новых депозитов, не только гривневых. ПриватБанк был и остается первым банком Украины по уровню доверия граждан", – сказал Шлапак.

По его словам, электронный банк Приват24, другие удобные банковские сервисы работают стабильно и останутся доступными нашим клиента, будут становиться только лучше.Шлапак также заверил, що банк не будет снижать лимиты кредитования корпоративных клиентов, а наоборот, увеличит возможности финансирования их за счет дальнейшего развития программы поддержки предпринимательства КУБ.

Напомним, Кабинет министров по предложению Нацбанка и акционеров ПриватБанка 18 декабря принял решение о национализации финучреждения: государство получит 100% в капитале банка. Объем эмиссии облигаций внутреннего госзайма для этих целей оценивался в пределах 116,8-148 млрд грн.

Правительство поручило Минфину осуществить выпуск ОВГЗ в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции допэмиссии ПриватБанка.

По данным Минфина, первый транш ОВГЗ в размере 43 млрд грн будет выпущен на текущей неделе.

Нацбанк 21 декабря зарегистрировал новый устав ПриватБанка.







