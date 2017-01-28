Швейцария подловила бизнесменов из России на махинациях с кредитами

Швейцарские следователи передают в суд дело в отношении двух российских бизнесменов, которые признали себя виновными в махинациях с кредитами, выданными местными банками Бизнесмены из России возглавляли торгующую металлом компанию Nori SA, сообщает "Коммерсант".

Как отмечается, несколько лет назад компания взяла кредиты в швейцарских банках под гарантии поставок металлолома от Ростовского электромеханического завода (РЭМЗ), возглавляемого экс-депутатом Госдумы России Вадимом Варшавским.

В какой-то момент выплаты по кредитам прекратились, и банкиры обратились в полицию. По данным правоохранительных органов, в деле фигурируют восемь банков, а долг Nori составляет порядка 25 млн долларов.

В ходе следствия выяснилось, что руководители фирмы предъявляли банкирам документы о том, что металлолом из Ростова находился в порту города. Отчеты проверяющих были фиктивными, однако сотрудник швейцарской сертификационной компании за деньги их подтверждал.

Варшавский сообщил, что завод действительно имел дела с Nori и поставлял этой компании металлопродукцию. При этом его представитель заявил, что о мошеннических действиях руководителей компании в России узнали от представителей швейцарского банка, который изначально намеревался судиться с РЭМЗ, однако позже свой иск отозвал.

Швейцарские власти не называют фигурантов уголовного дела, однако выяснилось, что фирму Nori возглавлял Петр Теребов. Поручителем по обязательствам перед швейцарскими банками выступал его давний деловой партнер Вячеслав Белобородов. По данным издания, в России им принадлежат ЗАО "Донэлектросталь", ООО "Донлом", АО "Миллеровский завод металлургического оборудования".

Оба фигуранта дела уже признали свою вину. Ожидается, что после передачи в суд их дело будет рассмотрено по упрощенной процедуре. По швейцарскому законодательству бизнесменам грозит до 5 лет тюрьмы.