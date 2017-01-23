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Служба финансовых расследований будет создана в этом году – Гройсман http://www.segodnya.ua/img/article/7907/90_main.1485166373.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/90_tn.1485166373.jpg Бизнес Как отметил премьер, м инистр внутренних дел Арсен Аваков готов передать соответствующие полномочия новому органу

Служба финансовых расследований будет создана в этом году – Гройсман

Сегодня, 12:12

Как отметил премьер, м инистр внутренних дел Арсен Аваков готов передать соответствующие полномочия новому органу

Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua
Владимир Гройсман. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подтвердил намерение создать в 2017 г. Службу финансовых расследований. Об этом он заявил в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала", передает "112 Украина".

"Уже в этом году, я думаю, мы создадим Службу финансовых расследований", – сообщил Гройсман.

По его словам, планируется аккумулировать в Службе полномочия экономического контроля от налоговой милиции, которая будет ликвидирована, от СБУ и от экономической службы Национальной полиции Министерства внутренних дел.

Как отметил премьер, позиция министра внутренних дел Арсена Авакова о том, что он готов передать функцию экономического контроля, – "это очень хороший сигнал".

Таким образом, как заявил Гройсман, предполагается создание "нормальной системы контроля в государстве, а не тотальной системы давления".

Как сообщалось, Гройсман заявил, что основная задача правительства Украины – это обеспечение экономичесткого прорыва в государстве.

Напомним, вице-премьер-министр Кубив рассказал, что правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта.

Кроме того, вице-премьер пояснил, почему Украине необходимы среднесрочные планы развития. Также Кубив заявил, что машиностроение должно стать основой инновационного развития экономики.

Ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.
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